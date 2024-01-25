المحكمة العليا الأميركية تُصادق على إعدام سجين بغاز النيتروجين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أيدت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء، حكم إعدام أول سجين بغاز النيتروجين في ولاية ألاباما، إذ رفضت وقف حكم الإعدام الصادر ضد كينيث سميث، المقرر تنفيذه هذا الأسبوع، بطريقة جديدة تمامًا، واجهت انتقاد بعض الخبراء الذين قالوا إنها قد تؤدي إلى الألم المفرط أو حتى تعذيب السجين.

ومن المقرر أن يتم إعدام "سميث"، لدوره بجريمة قتل حدثت في عام 1988، إذ قتل إليزابيث سينيت طعنًا، بعد أن عرض زوجها أن يدفع لسميث ورجلين آخرين، ألف دولار لكل منهم نظير قتلها، فيما انتحر زوجها "القس" تشارلز سينيت في وقت لاحق، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

قبل 14 شهرًا وتحديدًا في 17 تشرين الثاني 2022، نجا "سميث"، من محاولة إعدامه بالحقنة القاتلة، لعدم تمكن المسؤولين من إدخال الحقنة المميتة في أوردة ذراعي سميث ويديه وحتى بالقرب من قلبه، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال سميث، وقتها إنه يرى أن "الحقنة القاتلة" عقوبة قاسية، واقترح أن يتم قلته عن طريق استنشاق النيتروجين النقي بدلًا منها.

وفي 11 كانون الثاني الجاري، أجاز قاض لولاية ألاباما بإعدام السجين بغاز النيتروجين، كأول عملية إعدام في البلاد بموجب طريقة جديدة ينتقدها المحامون معتبرين أنها "قاسية وتجريبية".

وحاول محامو "سميث"، وقف عملية الإعدام بالنيتروجين قائلين إنها تجعله "مادة اختبار"، لطريقة إعدام لم يتم تجربتها بعد .

لبنان 24