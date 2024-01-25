وزير الخارجية البريطاني يعرض خطة للانتقال من الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة

وزير الخارجية البريطاني يعرض خطة للانتقال من الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة
التاريخ
1/25/2024 1:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه عرض خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة للانتقال من الهدنة المؤقتة لإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن نحو وقف دائم لإطلاق النار.
وأوضح كاميرون -عبر تغريدة في حسابه بموقع "إكس"- أن الخطة تهدف إلى حل سياسي طويل الأمد وتضم إقامة دولة فلسطينية.
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