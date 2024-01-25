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وزير الخارجية البريطاني يعرض خطة للانتقال من الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة

1/25/2024 1:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه عرض خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة للانتقال من الهدنة المؤقتة لإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن نحو وقف دائم لإطلاق النار.


وأوضح كاميرون -عبر تغريدة في حسابه بموقع "إكس"- أن الخطة تهدف إلى حل سياسي طويل الأمد وتضم إقامة دولة فلسطينية.


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