فيديو طريف.. دبة أوقفت السير على طريق سريع لتحمي صغارها في أحدى الدول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو دبة وهي تحاول تجميع أبنائها لحمايتهم وإدخالهم إلى الغابة بعد أن خرجوا إلى الطريق السريع، ما تسبب في وقف حركة السير.
الفيديو يظهر الدبة الأم وهي محتارة بتجميع صغارها، فحين تأخذ أحدهم خارج الطريق السريع، ينفلت الآخر ويرجع، فترجع لتصطحب الآخر، فيعود ثالث إلى الطريق، وحين تحاول حماية الثالث يعود الرابع إلى الطريق، حيث استمر الأمر لعدة دقائق، إلى أن استطاعت أن تحمي أبناءها وتصل بهم إلى بر الأمان داخل الغابة.
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