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فيديو طريف.. دبة أوقفت السير على طريق سريع لتحمي صغارها في أحدى الدول

1/25/2024 1:10:44 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو دبة وهي تحاول تجميع أبنائها لحمايتهم وإدخالهم إلى الغابة بعد أن خرجوا إلى الطريق السريع، ما تسبب في وقف حركة السير.

الفيديو يظهر الدبة الأم وهي محتارة بتجميع صغارها، فحين تأخذ أحدهم خارج الطريق السريع، ينفلت الآخر ويرجع، فترجع لتصطحب الآخر، فيعود ثالث إلى الطريق، وحين تحاول حماية الثالث يعود الرابع إلى الطريق، حيث استمر الأمر لعدة دقائق، إلى أن استطاعت أن تحمي أبناءها وتصل بهم إلى بر الأمان داخل الغابة.

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