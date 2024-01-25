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دراسة: تسارع انخفاض مستويات المياه الجوفية حول العالم

1/25/2024 1:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة نُشرت في مجلة نيتشر العلمية، أن مستويات المياه الجوفية حول العالم شهدت انخفاضاً واسع النطاق ومتسارع على مدى السنوات الـ 40 الماضية، وسط ممارسات ري غير مستدامة وتأثيرات تغير المناخ.
وأكدت الدراسة، أن المياه الجوفية هي مصدر رئيسي للمياه العذبة للمزارع والأسر والصناعات، وقد يتسبب استنزافها في مخاطر اقتصادية وبيئية حادة، بما في ذلك تراجع المحاصيل وهبوط التربة بشكل مدمر، خاصة في المناطق الساحلية.


وقال سكوت جاستشكو من جامعة كاليفورنيا، وأحد المشاركين في الدراسة، إن أحد الأسباب الرئيسية المحتملة وراء الانخفاض السريع والمتسارع للمياه الجوفية هو السحب المفرط من المياه الجوفية لأغراض الزراعة المروية في المناخات الجافة.
وأضاف أن الجفاف الناجم عن تغير المناخ كان له تأثيره، إذ من المرجح أن المزارعين يسحبون المزيد من المياه الجوفية لضمان ري محاصيلهم.
وقالت الدراسة التي تناولت بالتحليل 170 ألف بئر في أكثر من 40 دولة، إن الاستنزاف كان واضحاً بشكل خاص في المناخات القاحلة ذات الأراضي الزراعية الواسعة.

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