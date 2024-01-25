المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط الصين لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك في أوائل شباط المقبل، بهدف إتاحة مزيد من السيولة ودعم الاقتصاد المتعثر، وفقاً لمحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي في بكين، إن متطلبات نسبة الاحتياطي للبنوك سيتم تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من 5 شباط ، مما سيوفر 1 تريليون يوان، حوالي 139.8 مليار دولار، من رأس المال طويل الأجل.
وهذا هو الخفض هو الأول في متطلبات الاحتياطي هذا العام، بعد إجراءين مماثلين العام الماضي، كان آخرها في أيلول الماضي.
ويؤدي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تحرير السيولة حتى تتمكن البنوك من تقديم قروض للعملاء وشراء مزيد من السندات لدعم نمو الاقتصاد.
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