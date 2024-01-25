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المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

1/25/2024 1:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط الصين لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك في أوائل شباط المقبل، بهدف إتاحة مزيد من السيولة ودعم الاقتصاد المتعثر، وفقاً لمحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي في بكين، إن متطلبات نسبة الاحتياطي للبنوك سيتم تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من 5 شباط ، مما سيوفر 1 تريليون يوان، حوالي 139.8 مليار دولار، من رأس المال طويل الأجل.
وهذا هو الخفض هو الأول في متطلبات الاحتياطي هذا العام، بعد إجراءين مماثلين العام الماضي، كان آخرها في أيلول الماضي.
ويؤدي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تحرير السيولة حتى تتمكن البنوك من تقديم قروض للعملاء وشراء مزيد من السندات لدعم نمو الاقتصاد.




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