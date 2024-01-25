معهد BIBF يختتم دورات تدريبية لموظفي بنك الإسكان حول استكشاف الذكاء الاصطناعي ومعطياته المستقبلية

(MENAFN
- BIBF Leading Excellence ) المنامة – 24 يناير 2024: عقد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتعليم والتدريب في المنطقة، عدداً من الدورات التدريبية لموظفي بنك الإسكان حول استكشاف الذكاء الاصطناعي ومعطياته المستقبلية.
وشهدت الدورات التدريبية، التي حضرها الدكتور خالد عبد الله، مدير عام بنك الإسكان، تفاعلاً كبيراً من موظفي بنك الإسكان الذين يمثلون مختلف الإدارات والمناصب.
وسلطت الدورات التدريبية الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من أساسيات التعلم الآلي إلى تطبيقات العالم الحقيقي في القطاعين المصرفي والمالي، حيث قدم الأستاذ حمد الفهد، مدرب خبير في التحول الرقمي في المعهد، رؤى قيمة حول قدرة الذكاء الاصطناعي على دفع عجلة الابتكار وتعزيز تجارب العملاء في القطاع المصرفي.
صرّح الدكتور خالد عبد الله، مدير عام بنك الإسكان: "تأتي هذه المبادرة تماشياً مع التزام البنك المستمر في تبني التقنيات المتطورة ودفع عجلة الابتكار وتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية، من خلال تمكين الموظفين من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجارب القطاع المصرفي والبقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي." وأكد الدكتور خالد على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الإصطناعي في تحسين تجارب القطاع المصرفي، وتحقيق الاستفادة القصوى للبنك من تطبيقات الذكاء الإصطناعي.
وقال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF: "نفخر بالتعاون مع بنك الإسكان كمؤسسة رائدة في الابتكار في القطاع المصرفي والمالي، لتمكين موظفيها من البقاء في طليعة التطورات في القطاع المصرفي." وأشار الدكتور الشيخ إلى أن الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي يوفر فرصاً عديدة لتحسين مناخ القطاع وفتح أبواب جديدة للابتكار والتطوير، ويعزز قدرة المصارف على التكيف مع التغيرات المتسارعة في القطاع. كما أكّد الدكتور الشيخ على الدور المهم والحيوي الذي يقوم به المعهد في توفير فرص التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المتخصصة في التقنيات الحديثة وعلوم المستقبل كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتشجيع المؤسسات على دمج وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتعزيز الابتكار.
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