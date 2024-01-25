مرسيدس بنز وبن غاطي العقارية تكشفان عن شراكة علامتهما التجارية

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- Atteline) ● مرسيدس-بنز تفصح عن علامة تجارية عقارية جديدة تسمى "مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي ".
● مشروع مشترك مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري ومقرها دبي، لإنشاء مجمع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي، في وسط مدينة دبي مع إطلالات رائعة على برج خليفة.
● تبتكر مرسيدس-بنز طرز المعيشة الراقية وتنشئ مجتمعات فائقة لأولئك الذين يبحثون عن لحظات استثنائية للعلامة التجارية وحلول التنقل الحديثة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 24 يناير :2024 كشفت مرسيدس-بنز اليوم في دبي، عن مشروعها المشترك " مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي" – الجديد الذي يجمع بين عالمي السيارات والهندسة المعمارية. وينطلق المشروع في دبي هذا العام بالتعاون بين شركة مرسيدس-بنز وشركة بن غاطي للتطوير العقاري، لإنشاء مشروع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي الذي يتخذ شكل برج سكني مكون من 65 طابقًا، ويوفر تجربة حياة فاخرة تمتاز بفلسفة النقاء الحسي لمرسيدس بنز.
يؤكد هذا المشروع الإبداعي على استراتيجية مرسيدس-بنز لتعزيز مكانتها كعلامة تجارية جذابة في عالم السيارات. وسوف تكرس شركة بن غاطي خبراتها وتصميماتها المبتكرة وحسها الفني الرفيع في إضفاء الأناقة والفخامة على المساحات المعيشية التي تليق بالعلامة التجارية العالمية.
وقالت بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس بنز إيه جي، للتسويق والمبيعات:" من خلال إطلاق أماكن مرسيدس-بنز في دبي، فإننا نفتح آفاقًا جديدة عبر دمج عالم مرسيدس-بنز بسلاسة في المواطن المعيشية المفضلة لعملائنا. وسوف يجمع تعاوننا مع شركة بن غاطي العقارية بين الخبرة والثقة، ما يضمن الريادة في تجربة عقارية تجسد شغفنا المشترك بالابتكار.“
حياة فاخرة وتنقل مبتكر – فن بناء تجربة سكنية فريدة
وسوف يمتاز مفهوم تصميم مشروع أماكن مرسيدس-بنز، بإنشاء مساحة معيشة فريدة تثير الانبهار والجاذبية. ويمثل المشروع نظامًا بيئيًا شاملاً يتكيف مع احتياجات سكانه وضيوفه من خلال توفير الوصول إلى مجموعة من حلول المعيشة التي تركز على العملاء. ونتيجة لذلك، سوف تعرض المساكن مرافق متعددة الاستخدامات تشمل المطاعم، والمساحات الرياضية والمنشآت الصحية، والصالات، ومتاجر التجزئة غير المتعلقة بالسيارات، ومساحات العرض، ومواقف السيارات. وسوف تقدم مرسيدس - بنز بالتعاون مع الشركات المحلية التابعة لها، والمطورين ومقدمي خدمات، مجموعة من حلول التنقل المتقدمة والمبتكرة. وسوف يشمل ذلك مرافق شحن السيارات الكهربائية، وتطبيقات التنقل الذكية، وخدمات نقل الركاب، ومشاركة الدراجات والسكوتر الكهربائي، وخدمة السائق الخاص، وميزة شحن السيارات الآلية. ومن خلال الجمع بين هذه الميزات، يرسي المشروع معايير جديدة للحياة الذكية والفاخرة عبر تقديم منازل فردية تحمل اسم "مرسيدس-بنز" الحصري.
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: " نحن متحمسون للغاية للعمل مع مرسيدس-بنز لتطوير مشروع "مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي الجديد في دبي. وهدفنا هو خلق تجربة معيشة لا مثيل لها للمقيمين والضيوف من جميع أنحاء العالم. سوف يجسد مشروع "مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي" روح الحياة الراقية المتأصلة في هوية علامة بن غاطي ، ما يعني تصميمنا لمشروع مبدعًا يظهرالأناقة الفريدة."
من السيارات إلى الهندسة المعمارية – ترجمة فلسفة التصميم والنقاء الحسي
يمتاز مشروع مرسيدس بنز بليسز | بن غاطي بشكل البرج الخارجي الفريد الذي يذكرنا بالخطوط الانسيابية في تصاميم مجموعة من سيارات مرسيدس بنز فائقة الحداثة. وتشمل هذه الطرازات" فيجين إي كيو دبل إكس "و"فيجين وان إليفن" فائقة الأداء، ومفهوم تصميم الفئة "سي إل إيه" التي تم الكشف عنها في معرض "أي إيه إيه موبيليتي 2023". ويبلغ ارتفاع البرج 341 مترًا (1118 قدمًا)، ويقع في قلب المدينة مع إطلالات متعددة على برج خليفة الشهير عالميًا، في أرقى المواقع وسط مدينة دبي.
وقال جوردن فاغنر، الرئيس التنفيذي للتصميم، في مجموعة مرسيدس بنز إيه جي:" التصميم الأيقوني للبرج هو الهدف الرئيسي الذي وضعناه نصب أعيننا. نريد إنشاء تحفة مميزة تترك انطباعاً فريداً. وهذا ما خصصناه لمشروع مرسيدس بنز بليسز في دبي. لقد أخذنا فلسفتنا التصميمية الفريدة المتمثلة في النقاء الحسي إلى ما هو أبعد من السيارات وشكلنا معلمًا مميزًا. وتبدو إطلالة البرج مختلفة للغاية وفريدة من نوعها ومستقبلية، وسوف ترتبط بالتصميم والتكنولوجيا والجاذبية الفاخرة التي تعتبر علامات تجارية لكل سيارات مرسيدس-بنز."
تفاصيل التصميم – الأقسام الرئيسية للبرج
يضم مشروع مرسيدس بنز بليسز | بن غاطي مجموعة مكونة من 150 وحدة سكنية، تتألف من تشكيلة متوازنة بعناية فائقة تشمل شققاً من غرفتين إلى أربع غرف نوم وخمسة شقق بنتهاوس. وقد تم تصميم كل مسكن بدقة متناهية لتكثيف تجربة العلامة التجارية حسب رغباتهم. ويتكون البرج من ثلاثة عناصر رئيسية، تشمل أولاً القلب والهيكل الأفقي للشرفات. وتشمل ثانياً الهيكل المجاور بخطوطه الديناميكية التي تشكل كامل محيط البرج مثل الإطار، وبالتالي تضفي الفخامة على المظهر العام للمبنى. أما العنصر الثالث فهو الواجهة الجنوبية المغلقة والتي تتميز بتشطيباتها الأنيقة. واللافت أن تصميمه المذهل يعزز هوية البرج الشاملة.
وقد أخذت التشطيبات في الاعتبار الحماية من أشعة الشمس في ذروة الصيف، كما أنها تساهم أيضًا في كفاءة الطاقة في المبنى من خلال دمج الخلايا الكهروضوئية. وتتيح الواجهة الامامية المطلة على برج خليفة وسماء مدينة دبي في الدمج بين الهندسة المعمارية وسحر الواجهة المحلية. وأخيرًا وليس آخراً، يتميز المبنى بمواده وتجهيزاته عالية الجودة، التي تثير إحساسًا بالرحابة العصرية الفريدة.
وقد حرصت مرسيدس-بنز على ابتكار أبعاد متوازنة في رسومات واضحة، وليس من خلال إضافة ميزات تصميمية متباينة. ومن خلال استخدام العناصر المتناسقة والموزعة استراتيجيا تمزج بين الأيقونات البصرية والعناصر الوظيفية. لقد تم تصميم مشروع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي ليوفر تجربة معيشية فريدة للمقيمين.
الأهم هو الاسم – العقارات ذات العلامات التجارية
إن مشاركة مرسيدس-بنز في العقارات ذات العلامات التجارية يتماشى مع التزام الشركة بتوفير تجارب العلامة التجارية الشاملة. وتسعى مرسيدس-بنز إلى تحقيق رؤيتها لتنقل المستقبل بما يتجاوز السيارات. كما أن الفكرة تتجاوز مجرد ربط الأشخاص والأماكن إلى إنشاء أماكن جديدة تمامًا. ولذلك ابتداءً من مشروع مرسيدس بنز بليسز في دبي، فإن المساكن ذات العلامات التجارية من هذا النوع ستمكن الشركة من إنشاء نقاط اتصال إضافية لعملائها. كما سوف تتيح تجربة مرسيدس بنز بليسز | بن غاطي للمستثمرين شعورًا بالأمان والثقة في جودة الشقق والخدمات المتاحة.
وقال محمد بن غاطي:" إن إنشاء مساحة المعيشة الفريدة هذه في دبي هو احتفال بتطور وتراث العلامتين التجاريتين. ومن خلال العمل معًا، لا بد أن نبتكر أشياء رائعة – مساحة معيشة متطورة تمزج بين التصميم الأيقوني والحس الفني والابتكار في شكل معماري استثنائي.
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نبذة عن شركة بن غاطي
وشركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاريحائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تمتمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية بأسعار معقولة في الوقت المناسب.
وسمح نهج بن غاطي للتطوير بتسليم مشاريع بنجاحلبعض أكبر البنوك، مجموعات الفنادق، وصناديقالعقارات في العالم، في حين تقدم أيضا حلول شاملةللمستخدمين النهائيين. ضمن إطار زمني قصير، وقدأثبتت الشركة نفسها كبديل عملي لبعض من أكبرالشركات العاملة في السوق في دبي سمعتها مع محفظة واسعة من المشاريع المنجزة.
وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، وليوان،ومجمع دبي لاندريزيدنس. وتمتلك الشركة خططاً جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.
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