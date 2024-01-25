أكثر من 157 ألف زائرٍ للموسم الثاني من سوق الفريج في إمارة دبي

حقق الموسم الثاني من فعالية "سوق الفريج" الذي نظّمته بلدية دبي بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية من المواطنين في الترويج عن منتجاتهم، إقبالاً لافتاً من الزوار بلغ أكثر من 157 ألف زائرٍ بزيادة 50% عن الموسم الأول الذي وصل عدد زواره إلى 95 ألف زائرٍ.

وتوزع زوّار سوق الفريج الذي اختتم الأحد الماضي 21 يناير على 43,564 زائرا في حديقة الورقاء 3 بين 15 و31 ديسمبر 2023، و113,733 زائرا في حديقة بحيرة البرشاء في الفترة بين 5 و21 يناير 2024.

وأكد أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أن البلدية نجحت في تحقيق مستهدفات "سوق الفريج" من خلال فتح قنوات تواصل تجارية للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ودعمهم وتمكينهم من عرض منتجاتهم المنزلية المحلية في حدائق الأحياء الخاصة بهم والتسويق لها، الأمر الذي عزز من تواصلهم مع المجتمع.

وأشار الزرعوني إلى أن السوق هدف كذلك إلى تشجيع الشباب المواطنين على إنشاء مشاريعهم الخاصة، وعرض المنتجات الإماراتية المنزلية في الأماكن العامة، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة والأهداف التي وضعتها للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، والهادفة إلى توفير كافة سبّل الدعم للمواطنين، وتوفير الفرص للشباب.

وقال الزرعوني: "يعكس الإقبال اللافت الذي شهده سوق الفريج خلال موسمه الثاني التسهيلات التي وفرتها بلدية دبي أمام سكان الأحياء لدعم مشاريعهم وتحفيزهم وتعزيز الثقة في منتجاتهم المنزلية، إضافةً إلى الأنشطة الترفيهية المُصاحبة للسوق كالملاعب، والمطاعم، والتي أتاحت مساحةً فريدة للترفيه، وذلك في إطار جهودها في تطوير حدائق ومرافق ترفيهية جاذبة، تسهم في توفير أفضل مستويات الرفاهية والسعادة لسكانها وزوارها، وتجعل من دبي أكثر جاذبية وجَودةً للحياة كل يوم".

وقدمت بلدية دبي عدد من الامتيازات لأصحاب المشاريع المشاركين في السوق منها، توفير كافة التسهيلات اللوجستية في الموقع وتخصيص منصات عرض مجانية للمنتجات، حيث وصل عدد المشاريع المشاركة في السوق إلى 30 مشروع، جهزت البلدية لهم كافة الخدمات التي تدعم أعمالهم، عبر توفير الحلول الرقمية التي تُسهل على المتعاملين عملية التقديم.





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