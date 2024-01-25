أسوأ مأساة منذ 20 عاماً .. حادث غرق جماعي في أستراليا

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي أربعة أشخاص حتفهم بعد حادث غرق جماعي في ولاية فيكتوريا الأسترالية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الخميس.
وقالت شرطة فيكتوريا في بيان إن خدمات الطوارئ في الساعة 03.30 مساء بالتوقيت المحلي (04.30 بتوقيت غرينتش) استجابت لتقارير عن أربعة أشخاص يكافحون في المياه قبالة فورست كيفز في جزيرة فيليب آيلاند بالقرب من ملبورن.
وتم انتشال ثلاث نساء ورجل من الماء فاقدين للوعي. وقالت الشرطة إنه تم إعلان وفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث بينما نقلت إحدى المرأتين إلى المستشفى في حالة حرجة وتوفيت في وقت لاحق.
وقالت الشرطة إنها ستعد تقريرا للطبيب الشرعي وإن الوفيات لا يتم التعامل معها على أنها مثيرة للاشتباه.
ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن منظمة لايفسيفينج فيكتوريا وصفها للحادث بأنه أسوأ مأساة في مياه الولاية منذ ما يقرب من 20 عاما.
والجزيرة هي وجهة شهيرة لقضاء العطلات جنوب شرق ملبورن.
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