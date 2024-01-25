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أسوأ مأساة منذ 20 عاماً .. حادث غرق جماعي في أستراليا

1/25/2024 1:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي أربعة أشخاص حتفهم بعد حادث غرق جماعي في ولاية فيكتوريا الأسترالية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الخميس.

وقالت شرطة فيكتوريا في بيان إن خدمات الطوارئ في الساعة 03.30 مساء بالتوقيت المحلي (04.30 بتوقيت غرينتش) استجابت لتقارير عن أربعة أشخاص يكافحون في المياه قبالة فورست كيفز في جزيرة فيليب آيلاند بالقرب من ملبورن.

وتم انتشال ثلاث نساء ورجل من الماء فاقدين للوعي. وقالت الشرطة إنه تم إعلان وفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث بينما نقلت إحدى المرأتين إلى المستشفى في حالة حرجة وتوفيت في وقت لاحق.

وقالت الشرطة إنها ستعد تقريرا للطبيب الشرعي وإن الوفيات لا يتم التعامل معها على أنها مثيرة للاشتباه.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن منظمة لايفسيفينج فيكتوريا وصفها للحادث بأنه أسوأ مأساة في مياه الولاية منذ ما يقرب من 20 عاما.

والجزيرة هي وجهة شهيرة لقضاء العطلات جنوب شرق ملبورن.


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