القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين فجر اليوم الخميس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية إن "قوات الاحتلال المعززة بجرافتين، تمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية من مدينة جنين".
وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي دوثان والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات".
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