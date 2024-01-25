Thursday, 25 January 2024 10:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين

1/25/2024 12:17:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين فجر اليوم الخميس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية إن "قوات الاحتلال المعززة بجرافتين، تمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية من مدينة جنين".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي دوثان والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات".


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN25012024000110011019ID1107765643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث