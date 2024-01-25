القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين

اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين فجر اليوم الخميس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية إن "قوات الاحتلال المعززة بجرافتين، تمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية من مدينة جنين".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي دوثان والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات".





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