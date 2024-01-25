«آي بي إم» تعزز أرباحها الفصلية مع التركيز على البرامج والخدمات

بدأ تركيز شركة (آي بي إم) العملاقة للكمبيوتر على البرمجيات والخدمات يؤتي ثماره، حيث ارتفع حجم مبيعاتها في الربع الأخير بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 4ر17 مليار دولار.

وقفزت الأرباح من 7ر2 مليار دولار إلى نحو 3ر3 مليارات دولار.

ودفع المستثمرون سعر السهم للأعلى بنحو 8% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

وفي الربع الماضي، زادت الإيرادات في كل من قسم البرمجيات والأعمال الاستشارية، حسبما أعلنت شركة "آي بي إم" بعد إغلاق البورصة الأمريكية يوم الأربعاء.

وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع الشركة مزيدا من نمو المبيعات.





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