واشنطن تأسف للهجوم على ملجأ للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة

ندد البيت الأبيض بالقصف الذي استهدف الأربعاء ملجأً أقامته الأمم المتحدة للنازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة، مكررا موقفه بأن إسرائيل تتحمل "مسؤولية حماية المدنيين" بينما تواصل حربها ضد حماس.

وكان مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة توماس وايت قد أعلن في وقت سابق الأربعاء عن إصابة قذيفتي دبابة مبنى يؤوي 800 شخص في خان يونس، ما أدى وفق تقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير اليوم عن ضربات أصابت منشأة تابعة للأونروا (...) مع تقارير لاحقة عن اندلاع حرائق في المبنى".

ووصفت واتسون خسارة أرواح بريئة بأنه "مأساة"، كما أن مقتل وإصابة أطفال خلال الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر "يفطر القلب".

وبينما أكدت على موقف الولايات المتحدة الثابت في دعم إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد "إرهابيي حماس الذين يختبئون بين السكان المدنيين"، لفتت واتسون إلى أن اسرائيل "تحتفظ بمسؤولية حماية المدنيين، بما في ذلك المواقع الإنسانية والعاملين فيها".

وأضافت مسؤولة مجلس الأمن القومي أن الرئيس جو بايدن لا يزال ملتزما "العمل على زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة وإعادة جميع الرهائن المحتجزين هناك".

وأعربت الخارجية الأمريكية أيضا عن "أسفها" للهجوم، ودعت إلى "حماية" مواقع الأمم المتحدة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "حاصر" خان يونس حيث كثّف عملياته ضد حركة حماس.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة.

وردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.





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