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كوريا الشمالية تختبر نوعاً جديداً من صواريخ كروز الاستراتيجية

1/25/2024 12:17:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس، أنها اختبرت إطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي الجديد "بولهواسال-3-31" للمرة الأولى كجزء من أنشطتها "العادية والإلزامية" لتطوير وتحديث أنظمة الأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء "لم يؤثر على سلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية ولا علاقة له بالأمن الإقليمي"، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في رسالة باللغة الإنجليزية إن "تجربة الإطلاق هي عملية تحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وإلزامي" للمكتب العام للصواريخ ومعاهد علوم الدفاع التابعة له. ولم تكشف عن تفاصيل تحليق الصواريخ.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أمس الأربعاء، أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

ويعد هذا أول إطلاق معروف تقوم به كوريا الشمالية لصاروخ كروز منذ سبتمبر 2023، عندما أطلقت البلاد صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى برؤوس حربية نووية وهمية باتجاه البحر الأصفر.


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