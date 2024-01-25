ما هي الأطعمة التي يصعب هضمها خلال فصل الشتاء؟

قد يعاني الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء من مشاكل في المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي تشمل عسر الهضم والغازات والحموضة والإمساك وحرقة المعدة والإسهال، وذلك لأن الشتاء هو الموسم الذي يتغير فيه التمثيل الغذائي لدينا وبالتالي يصبح الهضم صعبًا بعض الشيء.

وكشفت سنيها لوهيرا، أخصائية التغذية سبب ذلك قائلة "هناك أدلة تشير إلى أن التغيرات الموسمية قد تؤثر على حساسية الأنسولين، وتساهم عدة عوامل، بما في ذلك النظام الغذائي والنشاط البدني وعلم الوراثة والصحة العامة، في مقاومة الأنسولين، وتشير بعض الدراسات إلى زيادة مقاومة الأنسولين خلال الأشهر الباردة، بسبب عوامل مثل انخفاض النشاط البدني، والتغيرات في النظام الغذائي، والتغيرات في إيقاعات الساعة البيولوجية"، وفقا لموقع news9live.

وأضافت“يمكن أن يتأثر الهضم بعوامل مختلفة، وقد تختلف صعوبة هضم بعض الأطعمة بين الأفراد. على الرغم من عدم وجود قائمة عالمية من الأطعمة يصعب هضمها بطبيعتها خلال فصل الشتاء، إلا أن بعض الاعتبارات يمكن أن توجه خيارات الطعام لدعم صحة الجهاز الهضمي في الأشهر الباردة".

وإليكم قائمة الأطعمة التي يصعب هضمها في الشتاء:

. الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن تكون صعبة الهضم. قد تبطئ عملية الهضم وتساهم في الشعور بعدم الراحة. اختر طرق الطهي مثل الخبز أو التحميص أو الشوي بدلاً من القلي العميق.

. في حين أن الخضروات ضرورية لنظام غذائي متوازن، فإن تناول كميات زائدة من الخضروات النيئة، خاصة في فصل الشتاء، قد يكون أكثر صعوبة على الجهاز الهضمي بالنسبة لبعض الأفراد. فكر في دمج مزيج من الخضار المطبوخة والنيئة لدعم عملية الهضم.

. يمكن أن يكون من الصعب هضم الحلويات الغنية بالسكر والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون. بدلاً من تناول الحلويات "الثقيلة" كثيرة السكر والدهون، فكر في تناول الحلويات الخفيفة التي تحتوي على الفاكهة أو تلك التي تحتوي على نسبة معتدلة من السكر والدهون.

. الإفراط في تناول الطعام، بغض النظر عن نوع الطعام، يمكن أن يجهد الجهاز الهضمي. كن حذرًا بشأن حجم الوجبات، ولا تأكل حتى تشعر بالجوع ولا تملأ معدتك.





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