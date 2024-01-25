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6 طن مساعدات من الإمارات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

1/25/2024 12:17:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية ((الفارس الشهم 3))، من خلال تسيير جسر جوي، بلغ 145 طائرة لليوم الـ 80.

إضافة إلى سفينة شحن، و309 شاحنات نقلت المساعدات براً عبر مصر إلى غزة، بإجمالي 10396 طن مساعدات، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، الذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، خاصة النساء والأطفال.

حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين. واستقبلت الدولة 2590 من المرضى الفلسطينيين، منها 425 في مستشفيات الدولة، و2165 في المستشفى الميداني في غزة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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