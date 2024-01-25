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قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

1/25/2024 12:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة جنين.


وقالت مصادر إن قوات الاحتلال المعززة بجرافتين، تمركزت في حي المراح وفي المنطقة الشرقية من مدينة جنين.


وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها العسكرية، من جهة حاجزي "دوثان" والجلمة للمدينة، وسط اقتحام أحياء مختلفة فيها، واندلاع مواجهات.


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