فيديو - القسام تكشف تفاصيل مقتل 21 جنديا إسرائيليا في عملية المغازي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مصدر قيادي في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الأربعاء تفاصيل عملية مخيم المغازي المركبة التي قتل فيها 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا الاثنين الماضي.



وقال القيادي إن عناصر القسام تمركزوا منذ أسابيع في منطقة العملية شرقي المغازي وسط قطاع غزة رغم القصف الشديد والمتواصل.



وأضاف أنه صدرت تعليمات تقضي بتجنب التعامل مع القوات المتوغلة بالمخيم في انتظار هدف ثمين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال كثف نيرانه بالمنطقة وقام بتمشيطها حتى ظن أنها أصبحت آمنة فأدخل قوة من قوات الهندسة.

وأوضح المصدر أن عناصر القسام آثرت أيضا تجنب التعامل مع قوة راجلة أخرى كانت تقف فوق حقل ألغام أعدته القسام مسبقا، مضيفا أن عناصر القسام انتظروا إنهاء قوة الهندسة عملها وتثبيت المتفجرات ثم استهدفوها بقذيفة مضادة للأفراد، كانت بمثابة محرض للمتفجرات التي أحدثت انفجارا كبيرا دمر المبنى وقضى على أفراد القوة.



وأضاف أنه بالتوازي مع هذه العملية تم تدمير دبابة كانت تعمل على تأمين القوة وتم قتل وإصابة من فيها.



وكانت كتائب القسام قد عرضت في وقت سابق تسجيلا مصورا من تنفيذ عملية المغازي أظهرت سلسلة من اللقطات، بدأت باستهداف مبنى تتحصن به قوة هندسية، ثم ضرب دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، وصولا إلى لحظة تفجير حقل الألغام بالقوة الإسرائيلية.