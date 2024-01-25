الاحتلال يحتجز أطفالا ونساء غرب خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، فلسطينيين من مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة سكنية غرب مدينة خان يونس، واعتقلت جميع الرجال من داخلها، واقتادت النساء والأطفال إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، واحتجزتهم داخله.



وأفادت المصادر بوجود عدد كبير من الشهداء في المنطقة، نتيجة استمرار الاحتلال في قصفه الجوي والمدفعي على المنطقة.

