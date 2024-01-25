شهيد بقصف شقة في رفح جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني على الأقل، فجر اليوم الخميس، وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر إن فلسطينيا على الأقل استشهد، وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية بحي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما واصل طيران الاحتلال قصفه العنيف في حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس.
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