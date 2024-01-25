شهيد بقصف شقة في رفح جنوب قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني على الأقل، فجر اليوم الخميس، وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر إن فلسطينيا على الأقل استشهد، وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية بحي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



كما واصل طيران الاحتلال قصفه العنيف في حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس.