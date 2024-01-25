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النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية

1/25/2024 12:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.
وصعد خام برنت تسليم مارس آذار 20 سنتا أو 0.3 % إلى 80.24 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 % إلى 75.31 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.


كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.

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