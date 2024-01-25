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البحرية الأمريكية تعترض صواريخ بالبحر الأحمر خلال مرافقة سفينتين لميرسك

1/25/2024 12:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة الشحن ميرسك، إن انفجارات قرب مضيق باب المندب أجبرت سفينتين تشغلهما وحدتها الأمريكية وتحملان إمدادات للجيش الأمريكي على العودة أدراجهما حينما كانتا تعبران المضيق صوب الشمال وسط حراسة البحرية الأمريكية.


وذكرت ميرسك في بيان: "أبلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة واعترضت البحرية الأمريكية المصاحبة لهما عدة مقذوفات"، مضيفة أنها ستعلق عبور السفن التابعة لوحدتها الأمريكية من البحر الأحمر.


وقال جماعة الحوثي إنها استهدفت عددا من السفن الحربية الأمريكية بصواريخ باليستية في خليج عدن ومضيق باب المندب في أثناء حمايتها سفينتين تجاريتين أمريكيتين.


وقالت ميرسك إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأمريكية الذي يوفر حماية البحرية الأمريكية خلال العبور بالمضيق.

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