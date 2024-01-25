الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فلسطينيين من مدينة نابلس.



وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من جهة حاجز عورتا، واعتقلت الأسير المحرر جابر الأغبر، بعدما عاثت خرابا في منزله.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسيم حلاوة بعد اقتحام منزله في المدينة.

