الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس
التاريخ
1/25/2024 12:09:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فلسطينيين من مدينة نابلس.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من جهة حاجز عورتا، واعتقلت الأسير المحرر جابر الأغبر، بعدما عاثت خرابا في منزله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسيم حلاوة بعد اقتحام منزله في المدينة.
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