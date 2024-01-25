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3770 ميجاواط الحمل الكهربائي الاقصى المُسجل أمس في الأردن

1/25/2024 12:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي، اليوم الأربعاء ليصل إلى 3770 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية، وهو الحمل الأقصى الذي سجل خلال الشتاء الحالي.


وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.

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