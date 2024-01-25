3770 ميجاواط الحمل الكهربائي الاقصى المُسجل أمس في الأردن

3770 ميجاواط الحمل الكهربائي الاقصى المُسجل أمس في الأردن
التاريخ
1/25/2024 12:09:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي، اليوم الأربعاء ليصل إلى 3770 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية، وهو الحمل الأقصى الذي سجل خلال الشتاء الحالي.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.
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