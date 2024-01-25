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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

1/25/2024 12:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت بعض مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، وانخفض داو جونز، لتبقى مع ذلك، محافظة على ارتفاعها.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء، 99 نقطة ليصل إلى 37805 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 56 نقطة ليصل إلى 15481 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 4 نقاط ليصل إلى 4868 نقطة مسجلا أيضا رقما قياسيا جديدا.
ومن الشركات التي ارتفع سعر اسهمها، أمس، شيفرون وبوينغ ومايكروسوفت ومن قطاع البنوك، جي بي مورغان -شيس.
كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 75 دولارا للبرميل الواحد.




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