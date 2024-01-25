ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت بعض مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، وانخفض داو جونز، لتبقى مع ذلك، محافظة على ارتفاعها.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء، 99 نقطة ليصل إلى 37805 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 56 نقطة ليصل إلى 15481 نقطة، وهو رقم قياسي جديد، وارتفع أيضا مؤشر (S&P500) نحو 4 نقاط ليصل إلى 4868 نقطة مسجلا أيضا رقما قياسيا جديدا.
ومن الشركات التي ارتفع سعر اسهمها، أمس، شيفرون وبوينغ ومايكروسوفت ومن قطاع البنوك، جي بي مورغان -شيس.
كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 75 دولارا للبرميل الواحد.
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