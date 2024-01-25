مدعوون لإجراء الفحص الفني بالضمان الاجتماعي - اسماء

مدعوون لإجراء الفحص الفني بالضمان الاجتماعي - اسماء
التاريخ
1/25/2024 12:09:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التالية أسماؤهم التواجد في المكان والموعد المحدد إزاء اسم كل منهم، لغايات إجراء الفحص الفني العملي لوظيفة سائق محورين وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن التعيين.
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