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مدعوون لإجراء الفحص الفني بالضمان الاجتماعي - اسماء

1/25/2024 12:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التالية أسماؤهم التواجد في المكان والموعد المحدد إزاء اسم كل منهم، لغايات إجراء الفحص الفني العملي لوظيفة سائق محورين وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن التعيين.








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