مقتل أكثر من 40 عامل في انهيار منجم بجنوب غرب مالي

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وزارة المناجم في مالي يوم الأربعاء إن أكثر من 40 من عمال المناجم لاقوا حتفهم في جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي بعد انهيار المنجم الذي كانوا يعملون فيه.



ويُعد استخراج المعادن باستخدام الوسائل اليدوية والبسيطة نشاطا شائعا في معظم أنحاء غرب أفريقيا وازداد في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الطلب على المعادن وارتفاع الأسعار.



وتتكرر الحوادث المميتة بسبب استخدام هؤلاء العمال في كثير من الأحيان أساليب حفر قديمة وغير منظمة.



وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع يوم الجمعة في موقع بكانجابا سيركل في منطقة كوليكورو بجنوب غرب البلاد، ولم تذكر عدد القتلى بشكل دقيق.

وقال المتحدث باسم الوزارة بايي كوليبالي عبر الهاتف يوم الأربعاء إن عدد القتلى لا يزال مبدئيا.



وأضاف "حفر عمال استخراج الذهب سراديب دون الالتزام بالمعايير المطلوبة، ونصحناهم بعدم القيام بذلك في عدة مناسبات دون جدوى".



وقال إن الوزارة سترسل بعثة إلى منطقة كانجابا يوم الخميس للحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.



ووفقا لبيانات وزارة المناجم، أُنتج ما يقدر بنحو ستة أطنان من الذهب في المناجم التي يستخدم فيها العمال الأساليب اليدوية البسيطة في مالي خلال عام 2023.

