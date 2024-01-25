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خبير: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو

1/25/2024 12:09:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال روسلان بورتنيك مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، في مقابلة مع قناة HSE على يوتيوب، إن هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى الانهيار الفعلي لحلف شمال الأطلسي.


وأضاف الخبير: "إذا خسرت أوكرانيا في هذه الحرب فإن الناتو سيسقط حتما بعد ذلك".
ووفقا لهذا الخبير السياسي، ستضطر العديد من الدول الأوروبية للتوجه إلى موسكو لإجراء مفاوضات ولمناقشة القضايا الأمنية مع روسيا.


ونوه بأن هذه الدول لن تنسحب رسميا من حلف شمال الأطلسي، ولكنها ستبدأ على نحو متزايد في انتهاج سياسة مستقلة وإعلان حيادها.


وشدد بورتنيك على أن عدد هؤلاء الانفصاليين داخل الناتو، إذا خسرت أوكرانيا سيكون كبيرا جدا، خاصة بين الدول الصغيرة في شرق وجنوب أوروبا.

RT

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