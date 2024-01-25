خبير: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال روسلان بورتنيك مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، في مقابلة مع قناة HSE على يوتيوب، إن هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى الانهيار الفعلي لحلف شمال الأطلسي.
وأضاف الخبير: "إذا خسرت أوكرانيا في هذه الحرب فإن الناتو سيسقط حتما بعد ذلك".
ووفقا لهذا الخبير السياسي، ستضطر العديد من الدول الأوروبية للتوجه إلى موسكو لإجراء مفاوضات ولمناقشة القضايا الأمنية مع روسيا.
ونوه بأن هذه الدول لن تنسحب رسميا من حلف شمال الأطلسي، ولكنها ستبدأ على نحو متزايد في انتهاج سياسة مستقلة وإعلان حيادها.
وشدد بورتنيك على أن عدد هؤلاء الانفصاليين داخل الناتو، إذا خسرت أوكرانيا سيكون كبيرا جدا، خاصة بين الدول الصغيرة في شرق وجنوب أوروبا.
RT
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