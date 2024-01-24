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وزيرا خارجية مصر وموريتانيا يبحثان قضايا عربية وإفريقية

1/24/2024 11:38:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 1 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بموريتانيا محمد ولد مرزوك اليوم الأربعاء التنسيق المستمر بشأن القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن اللقاء تناول العديد من القضايا المهمة والحيوية على الساحة الأفريقية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والوضع في السودان والصومال وأمن البحر الأحمر والوضع السياسي والأمني في منطقة الساحل الإفريقي.
وقال البيان إن اللقاء شهد توافقا حيال بذل الجهود الحثيثة لإيجاد حلول ناجعة لتلك القضايا من أجل صون استقرار القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وأضاف أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن التطلع إلى تعزيز تعاون مصر مع الرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقي وذلك في إطار رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).
من جانبه أكد ولد مرزوك العلاقة الأخوية الخاصة التى تجمع بين مصر وموريتانيا تاريخيا والتي تلقي بظلاها دائما على كثافة الزيارات المتبادلة والتشاور المستمر تجاه التحديات المشتركة والتضامن في مواجهة تلك التحديات.
وذكر البيان أن الوزيرين استعرضا مجالات التعاون المتنوعة بين البلدين ولاسيما في مجالات التدريب والنقل والتعليم ومكافحة الإرهاب والموقف بشأن تبادل تأييد الترشيحات الدولية للبلدين. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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