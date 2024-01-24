فرنسا تعرب عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 1 (كونا) -- أعربت فرنسا اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة حيث أدى نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية لعدة أسابيع إلى تعريض السكان المدنيين لأزمة صحية وغذائية خطيرة للغاية.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن فرنسا تواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للسكان المدنيين في غزة وذلك عبر علاج جرحى السفينة (ديكسمود) في العريش حيث تم إجراء حوالي 1000 إجراء طبي هناك ومن خلال دعم الهياكل الطبية التابعة للمنظمات غير الحكومية الموجودة في غزة أو تلك التي تديرها الدول الشريكة ولاسيما الأردن.
واضاف البيان ان فرنسا قدمت الدعم البي ايضا عن طريق إرسال الشحنات الطبية وعن طريق الإخلاء الطبي إلى فرنسا للأطفال الذين يتطلب علاجهم الحصول على رعاية خاصة بالأطفال.
واوضحت انه في إطار هذا الإجراء الأخير الذي تم تنفيذه بشكل مشترك من قبل وزارة الخارجية ووزارة العمل والصحة "تم اليوم نقل سبعة أطفال فلسطينيين إلى المستشفيات الفرنسية ... وهذه هي العملية الثانية من هذا النوع".
وشكرت فرنسا السلطات المصرية على مساعدتها في حسن سير عمليات الإجلاء.
واشار البيان الى كلمة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الثلاثاء انه "يجب علينا أن نعمل على الفور من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والذي وحده سيسمح بإنهاء معاناة السكان المدنيين في سوريا وغزة".(النهاية)
م ع / ه س ص
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