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فرنسا تعرب عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في غزة

1/24/2024 11:38:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 1 (كونا) -- أعربت فرنسا اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة حيث أدى نقص الغذاء ومياه الشرب والأدوية لعدة أسابيع إلى تعريض السكان المدنيين لأزمة صحية وغذائية خطيرة للغاية.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن فرنسا تواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للسكان المدنيين في غزة وذلك عبر علاج جرحى السفينة (ديكسمود) في العريش حيث تم إجراء حوالي 1000 إجراء طبي هناك ومن خلال دعم الهياكل الطبية التابعة للمنظمات غير الحكومية الموجودة في غزة أو تلك التي تديرها الدول الشريكة ولاسيما الأردن.
واضاف البيان ان فرنسا قدمت الدعم البي ايضا عن طريق إرسال الشحنات الطبية وعن طريق الإخلاء الطبي إلى فرنسا للأطفال الذين يتطلب علاجهم الحصول على رعاية خاصة بالأطفال.
واوضحت انه في إطار هذا الإجراء الأخير الذي تم تنفيذه بشكل مشترك من قبل وزارة الخارجية ووزارة العمل والصحة "تم اليوم نقل سبعة أطفال فلسطينيين إلى المستشفيات الفرنسية ... وهذه هي العملية الثانية من هذا النوع".
وشكرت فرنسا السلطات المصرية على مساعدتها في حسن سير عمليات الإجلاء.
واشار البيان الى كلمة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الثلاثاء انه "يجب علينا أن نعمل على الفور من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والذي وحده سيسمح بإنهاء معاناة السكان المدنيين في سوريا وغزة".(النهاية)

م ع / ه س ص



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