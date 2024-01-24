وزير الخارجية الايطالي: نسعى من أجل التهدئة في جنوب لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء أن إيطاليا تساند لبنان في مواقفه وتستمر في المساعدة لبسط التهدئة في جنوبه.
جاء ذلك في خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حيث بحثا الوضعين الاقليمي والمحلي.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية في بيان نقلا عن الوزير الإيطالي إنه سيجري جولة في المنطقة "للدفع باتجاه التهدئة وإحلال السلام".
من جهته أكد رئيس الحكومة اللبنانية في خلال الاجتماع أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة و"أن لايطاليا وأوروبا دورا أساسيا في الدفع بهذا الاتجاه".
وشدد ميقاتي على أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها خصوصا القرار الدولي 1701 منوها باستمرار التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل). (النهاية)
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