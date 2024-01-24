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وزير الخارجية الايطالي: نسعى من أجل التهدئة في جنوب لبنان

1/24/2024 11:38:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء أن إيطاليا تساند لبنان في مواقفه وتستمر في المساعدة لبسط التهدئة في جنوبه.
جاء ذلك في خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حيث بحثا الوضعين الاقليمي والمحلي.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية في بيان نقلا عن الوزير الإيطالي إنه سيجري جولة في المنطقة "للدفع باتجاه التهدئة وإحلال السلام".
من جهته أكد رئيس الحكومة اللبنانية في خلال الاجتماع أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة و"أن لايطاليا وأوروبا دورا أساسيا في الدفع بهذا الاتجاه".
وشدد ميقاتي على أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها خصوصا القرار الدولي 1701 منوها باستمرار التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل). (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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