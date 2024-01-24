فرنسا تدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 1 (كونا) -- أدانت فرنسا اليوم الأربعاء الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر مؤكدة أن هذه الهجمات "تنتهك الحقوق والحريات الملاحية".
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إن هذه الأعمال المسلحة تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد" داعية إلى وضع حد لذلك والإفراج الفوري عن قائد السفينة وطاقمها المختطفين لدى الحوثيين منذ 19 نوفمبر 2023.
وأشارت فرنسا في البيان إلى تأييد اعتماد مجلس الأمن الدولي في 10 يناير الجاري للقرار 2722 الذي يشير إلى وجوب احترام ممارسة حقوق وحريات الملاحة وأن للدول -وفقا للقانون الدولي- الحق في الدفاع عن سفنها من الهجوم.
وأكدت فرنسا مواصلتها لتحمل مسؤولياتها والمساهمة في الأمن البحري في هذه المنطقة وذلك بالتعاون مع شركائها في المنطقة لتجنب أي تصعيد موضحة ان لا تزال فرقاطة فرنسية منتشرة في البحر الأحمر لهذا الغرض.
وأضاف البيان "نواصل العمل لضمان مساهمة الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في الأمن البحري في البحر الأحمر جنبا إلى جنب مع شركائنا".(النهاية)
م ع/ ه س ص
MENAFN24012024000071011013ID1107765544
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