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فرنسا تدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر

1/24/2024 11:38:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 1 (كونا) -- أدانت فرنسا اليوم الأربعاء الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر مؤكدة أن هذه الهجمات "تنتهك الحقوق والحريات الملاحية".
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إن هذه الأعمال المسلحة تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد" داعية إلى وضع حد لذلك والإفراج الفوري عن قائد السفينة وطاقمها المختطفين لدى الحوثيين منذ 19 نوفمبر 2023.
وأشارت فرنسا في البيان إلى تأييد اعتماد مجلس الأمن الدولي في 10 يناير الجاري للقرار 2722 الذي يشير إلى وجوب احترام ممارسة حقوق وحريات الملاحة وأن للدول -وفقا للقانون الدولي- الحق في الدفاع عن سفنها من الهجوم.
وأكدت فرنسا مواصلتها لتحمل مسؤولياتها والمساهمة في الأمن البحري في هذه المنطقة وذلك بالتعاون مع شركائها في المنطقة لتجنب أي تصعيد موضحة ان لا تزال فرقاطة فرنسية منتشرة في البحر الأحمر لهذا الغرض.
وأضاف البيان "نواصل العمل لضمان مساهمة الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في الأمن البحري في البحر الأحمر جنبا إلى جنب مع شركائنا".(النهاية)

م ع/ ه س ص



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