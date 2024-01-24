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ناشطون داعمون لوقف إطلاق النار في غزة يقاطعون خطابا للرئيس الأمريكي لليوم الثاني على التوالي

1/24/2024 11:38:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 1 (كونا) -- قاطع ناشطون داعمون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الأربعاء خطابا للرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة واشنطن وذلك لليوم الثاني على التوالي بعدما قام محتجون بمقاطعة كلمة ألقاها في ولاية فرجينيا بشكل متكرر دعما للمطلب ذاته.
وقال الفريق الصحفي المكلف بتغطية كلمة الرئيس التي ألقاها خلال فعالية أقامها اتحاد عمال السيارات بالولايات المتحدة لدعم بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة إن أصوات داعمي الرئيس من أعضاء الاتحاد كان يبدو وكأنها تحاول التغطية على "أصوات أخرى".
وأورد الفريق في إحدى تقارير تغطية الحدث التي نشرها البيت الأبيض رابطا لفيديو منشور على موقع (اكس) ظهر خلاله رجال أمن وهم يجرون ناشطين داعمين لغزة على الأرض بينما كانوا يحاولون إخراجهم من القاعة التي أقيمت فيها الفعالية الانتخابية.
وجاء ذلك غداة مقاطعة ناشطين مناهضين للحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي فعالية انتخابية للرئيس الأمريكي في مدينة (ماناسيس) بولاية فرجينيا المحاذية للعاصمة واشنطن 13 مرة وفقا لشبكة (ان بي سي) الإخبارية الأمريكية.
وخلال خطاب الرئيس بايدن تكررت الهتافات الداعمة لفلسطين والداعية الى وقف إطلاق النار في غزة وهو ما علق عليه بايدن بالقول إن المحتجين "يشعرون بعمق".
كما كان داعمون لوقف العدوان على غزة قد قاطعوا مطلع الأسبوع الجاري فعالية مماثلة للرئيس السابق دونالد ترامب في (نيو هامبشاير) عشية الانتخابات التمهيدية بالولاية.
وسبق أن قام محتجون مناهضون لعدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة بالأمر ذاته خلال عدة فعاليات للرئيس بايدن وتظاهروا خارج أماكن إقامة تلك الفعاليات. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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