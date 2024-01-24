الاردن يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد مرافق (اونروا) بمدينة خان يونس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 24 - 1 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية الاردنية اليوم الاربعاء بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد مرافق الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في مدينة خان يونس الفلسطينية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في بيان إن استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي الحرب المستعرة على قطاع غزة وما تنتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد القضاة رفض بلاده وإدانتها الشديدين لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا الى ضرورة ضمان حماية المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطنيين وعلى ضرورة تمكين المنظمات والأجهزة المعنية من القيام بواجبها الإنساني دون عوائق وعدم استهدافها.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات والأجهزة الدولية وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة وقف هذا التحدي الصارخ من جانب الكيان الاسرائيلي المحتل للقانون الدولي والارادة الدولية الداعية لوقف الحرب ووضع حد لتجاوزاته والمأساة التي تنتجها الحرب على قطاع غزة. (النهاية)
ع م ن / ر ج
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