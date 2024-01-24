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الاردن يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد مرافق (اونروا) بمدينة خان يونس

1/24/2024 11:38:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 24 - 1 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية الاردنية اليوم الاربعاء بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد مرافق الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في مدينة خان يونس الفلسطينية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في بيان إن استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي الحرب المستعرة على قطاع غزة وما تنتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد القضاة رفض بلاده وإدانتها الشديدين لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا الى ضرورة ضمان حماية المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطنيين وعلى ضرورة تمكين المنظمات والأجهزة المعنية من القيام بواجبها الإنساني دون عوائق وعدم استهدافها.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات والأجهزة الدولية وخاصة مجلس الأمن إلى ضرورة وقف هذا التحدي الصارخ من جانب الكيان الاسرائيلي المحتل للقانون الدولي والارادة الدولية الداعية لوقف الحرب ووضع حد لتجاوزاته والمأساة التي تنتجها الحرب على قطاع غزة. (النهاية)

ع م ن / ر ج



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