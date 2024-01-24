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الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوقف مدرب المنتخب المغربي أربع مباريات ويغرم الجامعة المغربية

1/24/2024 11:38:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 24 - 1 (كونا) -- اعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاربعاء إيقاف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي وتغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على خلفية الاحداث التي شهدتها نهاية مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا.
واوضحت اللجنة التأديبية في بيان منشور على موقع الاتحاد انها قررت إيقاف المدرب المغربي أربع مباريات اثنتان منها نافذة واثنتان مع وقف التنفيذ لمدة عام مع تغريمه مبلغ 5 آلاف دولار.
واضاف البيان ان اللجنة التأديبية سجلت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي والمدرب وليد الركراكي ارتكبوا "أخطاء" بشكل منفصل ليتم إصدار عقوبات وغرامات في حقهم.
وبناء عليه تقرر تغريم الجامعة الملكية لكرة القدم 20 ألف دولار بالاضافة الى 5 الاف دولار بسبب استخدام الجماهير المغربية للشهب الاصطناعية خلال المباراة.
واشار البيان الى ان هذه القرارات التي اتخذتها اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم قابلة للتنفيذ بعد انتهاء المدة المقررة للاستئناف وفق ميثاق الاتحاد الافريقي.
من جهتها وصفت الجامعة الملكية المغربية القرار ب"المجحف" و"المجانب للصواب" مبينة ان المدرب المغربي وليد الركراكي لم يصدر عنه اي تصرف يخل بالروح الرياضية معلنة عن استئناف القرار.
وشهدت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في إطار الجولة الثانية من الدول الاول لكأس أمم أفريقيا مشادات عند نهايتها عقب قيام قائد منتخب الكونغو شانسيل مبيمبا ب"سلوك غير رياضي" موجه الى المدرب المغربي ردا على ما اعتبره مبيمبا "تصرفا غير لائق" من الركراكي تجاهه ما اثار ردود فعل واشتباكات في صفوف اللاعبين ولاسيما في غرف تبديل الملابس.
بدوره اوضح الركراكي في تصريحات للصحافة بأن مبيمبا خاطبه ومساعده "بشكل سيء قبيل نهاية المباراة" مضيفا أنه على الرغم من ذلك "ذهب لمصافحته ليسأله عن سبب مخاطبته بشكل سيء ليرفض مبيمبا مصافحته "وامسكت بيده ليبدأ بالاحتجاج والصراخ". (النهاية)

م ر ي / ر ج



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