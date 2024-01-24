الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوقف مدرب المنتخب المغربي أربع مباريات ويغرم الجامعة المغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 24 - 1 (كونا) -- اعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاربعاء إيقاف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي وتغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على خلفية الاحداث التي شهدتها نهاية مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا.
واوضحت اللجنة التأديبية في بيان منشور على موقع الاتحاد انها قررت إيقاف المدرب المغربي أربع مباريات اثنتان منها نافذة واثنتان مع وقف التنفيذ لمدة عام مع تغريمه مبلغ 5 آلاف دولار.
واضاف البيان ان اللجنة التأديبية سجلت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي والمدرب وليد الركراكي ارتكبوا "أخطاء" بشكل منفصل ليتم إصدار عقوبات وغرامات في حقهم.
وبناء عليه تقرر تغريم الجامعة الملكية لكرة القدم 20 ألف دولار بالاضافة الى 5 الاف دولار بسبب استخدام الجماهير المغربية للشهب الاصطناعية خلال المباراة.
واشار البيان الى ان هذه القرارات التي اتخذتها اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم قابلة للتنفيذ بعد انتهاء المدة المقررة للاستئناف وفق ميثاق الاتحاد الافريقي.
من جهتها وصفت الجامعة الملكية المغربية القرار ب"المجحف" و"المجانب للصواب" مبينة ان المدرب المغربي وليد الركراكي لم يصدر عنه اي تصرف يخل بالروح الرياضية معلنة عن استئناف القرار.
وشهدت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في إطار الجولة الثانية من الدول الاول لكأس أمم أفريقيا مشادات عند نهايتها عقب قيام قائد منتخب الكونغو شانسيل مبيمبا ب"سلوك غير رياضي" موجه الى المدرب المغربي ردا على ما اعتبره مبيمبا "تصرفا غير لائق" من الركراكي تجاهه ما اثار ردود فعل واشتباكات في صفوف اللاعبين ولاسيما في غرف تبديل الملابس.
بدوره اوضح الركراكي في تصريحات للصحافة بأن مبيمبا خاطبه ومساعده "بشكل سيء قبيل نهاية المباراة" مضيفا أنه على الرغم من ذلك "ذهب لمصافحته ليسأله عن سبب مخاطبته بشكل سيء ليرفض مبيمبا مصافحته "وامسكت بيده ليبدأ بالاحتجاج والصراخ". (النهاية)
م ر ي / ر ج
MENAFN24012024000071011013ID1107765541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.