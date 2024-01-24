المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويواجه جنوب افريقيا في ثمن نهائي كأس امم افريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 24 - 1 (كونا) -- فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على منتخب زامبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاربعاء لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات في نهائيات كأس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وسجل المنتخب المغربي هدف الفوز عن طريق اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 38 وتواصلت المحاولات والفرص لمضاعفة الاهداف لكن استماتة المنتخب الزامبي وضياع عدد من فرص التسجيل ابقى على هذه النتيحة لصالح منتخب المغرب.
وبذلك تصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط ليواجه في ثمن نهائي البطولة منتخب جنوب افريقيا تلاه منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 3 نقاط والذي ضمن بدوره العبور الى الدور المقبل فيما أقصي المنتخبان التانزاني والزامبي مع تأهل منتخب كوت ديفوار المضيف ضمن أفضل المنتخبات المحتلة للمركز الثالث. (النهاية)
م ر ي / ر ج
MENAFN24012024000071011013ID1107765540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.