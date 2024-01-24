(أتلتيك) يهزم (برشلونة) بأربعة أهداف لاثنين ويتأهل الى نصف نهائي (كأس الملك)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 1 (كونا) -- تأهل فريق (أتلتيك بلباو) الى نصف نهائي بطولة (كأس ملك إسبانيا) في كرة القدم بعدما فاز في الوقت الإضافي على (برشلونة) بأربعة أهداف إلى هدفين اليوم الأربعاء في إطار ربع نهائي المسابقة.
وتقدم (أتلتيك) بهدف سجله جوركا جوروزيتا في الدقيقة 11 لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي أردك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سان ماميس).
وفي الدقيقة 32 سجل لامين يامال هدف التقدم للفريق الكتالوني ثم أدرك أويهان سانسيت هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لهدف وليحتكم الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وفي الدقيقة 107 سجل إنياكي وليامز هدف التقدم الثالث ل(أتلتيك) فيما اختتم زميله نيكو ويليامز بهدف رابع وأخير في الدقيقة 120 لتنتهي المباراة بفوز الفريق الباسكي.
وفي مباريات سابقة في دور ربع النهائي تأهل (مايوركا) إلى دور نصف النهائي بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين على (جيرونا) فيما تأهل (ريال سوسيداد) بالفوز بهدفين لهدف على (سيلتا فيغو).
ويتنافس (أتلتيكو مدريد) مع (إشبيلية) على مقعد في الدور المقبل غدا الخميس. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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