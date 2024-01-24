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(أتلتيك) يهزم (برشلونة) بأربعة أهداف لاثنين ويتأهل الى نصف نهائي (كأس الملك)

1/24/2024 11:38:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 1 (كونا) -- تأهل فريق (أتلتيك بلباو) الى نصف نهائي بطولة (كأس ملك إسبانيا) في كرة القدم بعدما فاز في الوقت الإضافي على (برشلونة) بأربعة أهداف إلى هدفين اليوم الأربعاء في إطار ربع نهائي المسابقة.
وتقدم (أتلتيك) بهدف سجله جوركا جوروزيتا في الدقيقة 11 لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي أردك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سان ماميس).
وفي الدقيقة 32 سجل لامين يامال هدف التقدم للفريق الكتالوني ثم أدرك أويهان سانسيت هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لهدف وليحتكم الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وفي الدقيقة 107 سجل إنياكي وليامز هدف التقدم الثالث ل(أتلتيك) فيما اختتم زميله نيكو ويليامز بهدف رابع وأخير في الدقيقة 120 لتنتهي المباراة بفوز الفريق الباسكي.
وفي مباريات سابقة في دور ربع النهائي تأهل (مايوركا) إلى دور نصف النهائي بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين على (جيرونا) فيما تأهل (ريال سوسيداد) بالفوز بهدفين لهدف على (سيلتا فيغو).
ويتنافس (أتلتيكو مدريد) مع (إشبيلية) على مقعد في الدور المقبل غدا الخميس. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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