موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134149 القاهرة - اللجنة العربية المؤقتة لبحث إجراءات وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني تزكي دولة الكويت لرئاسة اللجنة التي جاء تشكيلها بناء على قرار الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية الاثنين الماضي.
3134187 واشنطن - القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) تعلن أن ميليشيات الحوثي هاجمت سفينة حاويات تجارية ترفع العلم الأمريكي بثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن في خليج عدن لكن لم يؤد الهجوم إلى أي خسائر بشرية أو مادية.
3134194 الدوحة - قطر تستنكر بشدة تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتانياهو بشأن الوساطة القطرية التي أوردتها تقارير إعلامية وأكدت أنه يعرقل هذه الوساطة لأسباب سياسية.
3134205 القاهرة - شخصان يقتلان واثنان آخران يصابان جراء تفجير انتحاري استهدف محطة وقود بمديرية ورتا نبدا في العاصمة الصومالية مقديشيو. (النهاية)
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