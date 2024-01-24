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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/24/2024 11:38:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134149 القاهرة - اللجنة العربية المؤقتة لبحث إجراءات وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني تزكي دولة الكويت لرئاسة اللجنة التي جاء تشكيلها بناء على قرار الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية الاثنين الماضي.
3134187 واشنطن - القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) تعلن أن ميليشيات الحوثي هاجمت سفينة حاويات تجارية ترفع العلم الأمريكي بثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن في خليج عدن لكن لم يؤد الهجوم إلى أي خسائر بشرية أو مادية.
3134194 الدوحة - قطر تستنكر بشدة تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتانياهو بشأن الوساطة القطرية التي أوردتها تقارير إعلامية وأكدت أنه يعرقل هذه الوساطة لأسباب سياسية.
3134205 القاهرة - شخصان يقتلان واثنان آخران يصابان جراء تفجير انتحاري استهدف محطة وقود بمديرية ورتا نبدا في العاصمة الصومالية مقديشيو. (النهاية)

ر ج



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