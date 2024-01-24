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حراج أبو ريال قوارض وحشرات وتشوه بصري

1/24/2024 11:37:24 PM
(MENAFN- Al Watan) استغلت عمالة بجنوب جدة موقع ((حراج أبو ريال))، ومارست بيع خردوات وأدوات منزلية وأدوات طبخ وأحذية وخضروات وفواكه في حالة يرثي لها، مختلطة بالأتربة والنفايات، وحولت الموقع لحراج مصغر تسيطر عليه العمالة الأفريقية.
من جهتها أوضحت أمانة جدة، أنه حفاظا على الصحة العامة رصدت سابق الظواهر السلبية وصادرت 1.8 طن من الخضروات والفواكه من الباعة المتجولين، كما تم رصد 2 طن من الخضروات والفواكه ضمن الجهود الميدانية لمكافحة البيع العشوائي، ونفذت الأمانة خلال عام 2023، نحو 257 زيارة ميدانية نتج عنها 226 مخالفة بلدية وإغلاق 8078 منشأة.
حماية البيئة
رصدت ((الوطن)) من خلال جولة ميدانية البيع العشوائي بحراج أبو ريال، وقال سيف خالد إنه يأتي للموقع بين الحين والأخر لشراء مستلزمات منزلية رخيصة باعتباره من محدودي الدخل، موضحا أنه يشتري بأقل الأسعار إذ تتراوح القطعة بين 1 ريال إلى 5 ريالات حسب حجمها ونوعها، وأنه ينظفها بعد الشراء ويستخدمها، فيما أكد سعيد غازي أن العمالة اتخذت من الموقع مركز للمتاجرة بالخردوات والمستلزمات المنزلية القديمة وكذلك التي تجمع من النفايات ومخلفات المنازل عن طريق النباشات وتباع بأسعار منخفضة تجذب العمالة وسط أطنان من النفايات والحشرات، وطالب بأن تكون هناك حملة على الموقع لحماية البيئة والقضاء على التلوث البصري.
حاويات النفايات
التقت ((الوطن)) بأحد الباعة الذي أكد أنه يقوم بشراء جميع ما يعرض على البسطة الخاصة به من النباشات بعد ذلك يعمل على فرز كل نوع بحيث يحرص على التواجد بالموقع يوميا ويبيع السلع بأسعار تتراوح بين ريال واحد إلى 3 ريالات، مشيرا إلى أن دخله في اليوم يتجاوز 300 ريال، موضحا أن زبائنه عمالة من الجنسيات المختلفة.
وأشارت بائعة مقيمة إلى أنها تحصل على الأحذية التي تقوم ببيعها من أصحاب المنازل الذين يقومون برمي تلك الأحذية في حاويات النفايات وهي لاتزال جيدة، فتستفيد منها بجمعها وبيعها، وصل سعر الزوج الواحد 3 ريالات، مؤكدة أنها تحرص على فرزها وترتيبها ومن ثم عرضها، موضحة أن حراج أبو ريال هو المكان المناسب لها للمتاجرة بما تقوم بجمعه.
زحام وعمالة
أوضح مشرف على أحد المستودعات أن وجود حراج أبو ريال أمام المستودعات تسبب في حدوث ازدحام من قبل العمالة التي ترتاد الموقع للشراء من الباعة، ما تسبب في تعطيل عملية التنزيل للحافلات التي تأتي للمستودعات لتفريغ حمولتها بسبب تكدس المركبات أمام أبواب المستودعات، إلى جانب كثرة القوارض والحشرات نتيجة وجود الملابس المستعملة والخردوات والفواكه والخضروات التالفة.

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