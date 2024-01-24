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عودة العمل لصحي الجفر والفريش بعد الإغلاق

1/24/2024 11:37:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد التجمع الصحي في المدينة المنورة العمل لمركزي صحي الجفر والفريش بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق لوجود ملاحظات على المباني، في حين قدم التجمع عربات صحية لتقديم الخدمة للمستفيدين بالقرى خلال إغلاق المراكز.
مبان بديلة
عادت الأعمال لصحي الجفر والفريش بالمباني السابقة بعد الالتزام وتحقيق اشتراطات السلامة والمتطلبات للاستمرار بتقديم الخدمة وإزالة الملاحظات التي أعاقت استمرار العمل في الفترة الماضية، وبدأت المراكز باستقبال المستفيدين.
وأعلن التجمع في أكتوبر الماضي عن التوجه لإغلاق مراكز صحية بعدد من القرى للبحث عن مبانٍ بديلة تتوفر فيها اشتراطات سلامة مما أزعج أهالي المنطقة الذين طالبوا بتوفير البديل قبل الإغلاق.
اشتراطات السلامة
أوضح المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن حمودة، لـ((الوطن)) أن البحث عن مراكز بديلة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في ((الجفر والفريش والرذايا)) يأتي لافتقاد تلك المراكز أدنى اشتراطات الأمن والسلامة التي أقرتها الجهات ذات العلاقة، حفاظا على سلامة المراجعين، منوها بأنه في ظل توجيهات القيادة بتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتطويرها وفق التطلعات المتوافقة مع برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، طرح التجمع عدة إعلانات، للبحث عن مبانٍ مستأجرة بديلة لتلك المراكز تحقق اشتراطات السلامة، لخدمة الأهالي بها، ولكن لم يتم التقدم لتلك المنافسات حتى تاريخه.
وأضاف حمودة أن تجمع المدينة المنورة الصحي، بالتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة، يسعى لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في منطقة المدينة المنورة، وتوفير كل الإمكانات للأهالي بالقرى والمراكز والمحافظات التابعة للمنطقة، وذلك بالبحث عن إقامة مبانٍ لمراكز صحية في تلك المواقع بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

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