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الحوثيون يمهلون موظفي الأمم المتحدة شهرا ليترك موظفوها البريطانيون والأميركيون مناطقهم

1/24/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمهل المتمردون الحوثيون الأمم المتحدة شهرًا حتى يغادر موظفوها الحاملون للجنسية البريطانية أو الأميركية المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، على ما أعلن ناطق باسم المنظمة الدولية، وذلك بعد ضربات بريطانية وأميركية جديدة على أهداف تابعة لهم.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك "تم ابلاغنا من جانب السلطات بمنحنا شهرًا لكي يترك كل الأميركيين والبريطانيين المنطقة الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع"، دون أن يحدّد عدد الموظفين الذين سيطولهم ذلك.
وأضاف "ما علينا أن نقوله هو أن أي طلب بمغادرة موظفين أمميين بناء على جنسيتهم فقط يتعارض مع الإطار القانوني المطبّق على الأمم المتحدة".
وتابع "من الواضح أن هذا يعيق أيضًا قدراتنا على الوفاء بتفويضنا لمساعدة جميع سكان اليمن"، داعيًا "كل السلطات في اليمن" إلى ضمان قدرة موظفي الأمم المتحدة على الاستمرار في أداء عملهم الإنساني بشكل أساسي.
وذكّر بأن "موظفي الأمم المتحدة محايدون ويعملون تحت راية الأمم المتحدة لا غيرها".

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