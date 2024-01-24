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أجور الأطباء.. اتفاق مبدئي بانتظار الإقرار الحكومي

1/24/2024 11:36:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات كشف مصدر مطلع، أن اتفاقا بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والبنك المركزي وشركات التأمين، جرى حول صيغة لإنهاء خلاف لائحة الأجور، وإقرار التوافق على التعليمات التي أقرت بذلك، ورفعت لرئاسة الوزراء عبر وزير الصحة د. فراس الهواري، بانتظار إقرارها من الحكومة ونشرها في الجريدة الرسمية.
واتفق الأطراف على بعد إبرام الاتفاقية على البدء بتنفيذها، بعد مرور شهر واحد من صدورها في الجريدة الرسمية.
وبموجب الاتفاقية، توصل أطراف الخلاف، إلى أن التسعيرة التي سيعمل بها، ستكون تسعيرة 2024، وفق نظام اللائحة للعام 2008، وعلى النحو التالي: زيادة 20 % للعام 2024 على لائحة أجور 2008، و20 % للعام 2025، و20 % للعام 2026، وبعدها تحسب مدة الزيادة وفقا لمعدلات التضخم.
أما بالنسبة للإجراءات غير المدرجة على تسعيرة 2008، فأشار الاتفاق الى أنه تؤخذ من تسعيرة 2021 مع خصم يتراوح بين 40 إلى 45 % لصالح شركات التأمين، فيما سيطبق الصندوق التعاوني للنقابة، التسعيرة التي تعتمدها بدون أي خصومات، عدا الضريبة واقتطاع الصندوق الذي سيكون أقل من 5 %.
وبشأن الكشفية، جرى التوافق على أن تكون 15 دينارا في الحد الأدنى، بينما الحد الأعلى 30 دينارا، والطبيب العام 10 دنانير، ولا يوجد أي خصومات غير الضريبة واقتطاع نسبة الصندوق، كما لا يوجد خصومات تقاعدية على تسعيرة 2024، بحيث ستكون الزيادة لمعظم الأطباء في القطاع الخاص.
كما اتفق على تطبيق لائحة الأجور خلال سنتين، على إضافة 60 % وشطب الخصم التعاقدي الذي قد يصل لـ25 %، وستكون زيادة الطبيب 25 % بدل خبرة لمن بلغت خبرته 20 سنة خبرة و10 % لمساعد الجراح، وإزالة أي خصومات كانت شركات التأمين تقدرها، وقدرها الأطباء بـ10 %.

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