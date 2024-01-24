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بوادر أزمة مياه غير مسبوقة.. ما الحلول؟

1/24/2024 11:36:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس في ظل تجدّد المؤشرات عالميا بارتفاع حدة مهددات العيش تحت سقف إجهاد مائي شديد بحلول العام 2050، في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أبرزها الأردن، تسعى إجراءات حكومية لمواجهة مخاوف تلك المؤشرات وصولا إلى تعزيز الأمن المائي.
وفي حين حذر تقرير صدر مؤخرا عن الموقع الدولي "ميدل إيست آي"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، من مخاطر مواجهة العالم أزمة مياه "لا مثيل لها" حسبما أظهر تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، أن الأردن يمضي بمواجهة تحدياته المائية وفق خطة إستراتيجية محددة الأولويات، وأهداف واضحة وفق رؤية تحديث القطاع.
وقال أبو السعود، في تصريحات لـ"الغد"، إن تحديات القطاع المائي في المملكة، تتجسد في ارتفاع العجز إلى نحو 400 مليون متر مكعب، وتراجع المصادر المائية الشحيحة أصلا، حيث يبلغ إجمالي المياه المتوفرة من جميع المصادر 1.115 مليار متر مكعب، تتوزع كالتالي: نحو 510 ملايين م3 للاستخدامات البلدية، و570 مليون م3 للاستخدامات الزراعية والحيوانية، وحوالي 35 مليونا للاستخدامات الصناعية.
وأضاف أن من بين تلك التحديات؛ ازدياد عدد السكان البالغ حاليا 11.3 مليون نسمة تقريبا، وتوسع الزراعة المروية وتقلص الزراعات البعلية في المرتفعات إلى 2.8 مليون دونم بعلي ومروي، المروي 1 مليون دونم، والبعلي 1.8 مليون دونم، والتي تستهلك نحو 580 مليون م3 من مصادر جوفية وسطحية ومعالجة.
وتضاف إلى جملة تلك التحديات؛ الزراعة المروية التي تستخدم 65 % مياه نقية في الأراضي المرتفعة، وبينما تستهلك الزراعة في الأغوار نصف كميات الري وتنتج ضعف الكمية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات السياحية والصناعية.
أما عن الهجرات وموجات اللجوء، فبين أبو السعود أنها أدت إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 30 %، وتراجع حصة الفرد إلى 61 مترا مكعبا سنويا.
وفيما قال التقرير الذي تمحور عنوانه حول "ستعيش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها في ظل إجهاد مائي شديد بحلول العام 2050"، إن العالم يواجه أزمة مياه لا مثيل لها، وسط تصنيف الأردن من بين الدول الـ30 الأولى التي تعاني من ارتفاع في مستوى الإجهاد المائي، نبه وزير المياه من تأثيرات التغيرات المناخية، وتراجع وتذبذب الهطولات المطرية، وازدياد معدلات التبخر على الوضع المائي في المملكة.
وفي هذا السياق، أشار أبو السعود إلى قيام وزارته بخطة حلول متكاملة بهدف مواجهة تلك التحديات، وتتمثل بداية في أولوية المضي في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، الذي يفترض أن يزود المملكة بنحو 300 مليون م3 سنويا، فضلا عن السير في خطة خفض الفاقد بنسبة 2 % سنويا، توازيا وتنفيذ مشاريع رفع كفاءة الطاقة بقيمة 20.518 مليون دينار.
وفي تفاصيل خطة "المياه" لمواجهة المخاوف والتحديات المائية، أوضح وزير المياه أنها تشمل حفر وتأهيل آبار جديدة، واستئجار آبار وربطها على الخطوط الناقلة، وزيادة طاقة مشروع مياه الديسي إلى 115 مليون م3 العام الحالي، وسترفع مجددا إلى 120 مليونا العام المقبل، بالإضافة إلى المضي في مشاريع مياه وصرف صحي، قيد التنفيذ والإحالة والدراسات.
ومن ضمن تلك المشاريع؛ 136 مشروع مياه بقيمة نحو 135 مليون دينار، ومشاريع صرف صحي لخدمة مناطق جديدة هي 61 مشروعا بقيمة حوالي 460 مليون دولار، فضلا عن 21 مشروع دعم فني، و24 مشروع وحدة PMU بقيمة 600 مليون دينار، و5 مشاريع تركيب عدادات جديدة، و2 مشروع نظام سكادا، و5 مشاريع IT لتحسين خدمات قطاع المياه، والتوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من 200 مليون م3 سنويا (150 ألف دونم من الأعلاف والأشجار).
وبخصوص تعزيز التخزين المائي في السدود، أشار الوزير إلى تدشين وتشغيل سدين جديدين، وهما سدا فيدان بسعة 4 ملايين متر مكعب، وابن حماد بسعة 4.5 مليون، موضحا أن لدينا "16 سد بطاقة 288 مليون متر مكعب"، بالإضافة إلى بناء 410 حفائر وسدود ترابية بطاقة 122 مليون م3.
وعودة لتفاصيل التقرير، توقع أن يزيد الطلب العالمي على المياه بنسبة 20 % – 25 % بحلول العام 2050، في حين يتوقع أن يرتفع عدد مستجمعات المياه التي تواجه تقلبات كبيرة من عام إلى آخر، أو إمدادات المياه التي لا يمكن التنبؤ بها، بنسبة 19 %.
وهذا يعني أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيعيش 100 % من السكان في ظل إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول العام 2050، وفق التقرير.
وأوصى معهد الموارد العالمية بأهمية تحسين إدارة المياه والحد من الإجهاد المائي، مشيرا لإمكانية تعزيز سياسات إدارة المياه لدى الدول، وتشجيع الحفاظ على المياه في الزراعة، وتنفيذ استراتيجيات شاملة للموارد المائية، وتعزيز البنية التحتية للمياه باستخدام أساليب صديقة للبيئة وبنية تحتية خضراء.

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