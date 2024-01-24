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البيئة: بدء تنفيذ المرحلة 2 من مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء بالمنشآت الصناعية

1/24/2024 11:36:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات بدأت وزارة البيئة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN)، بتمويل من الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوزارة التعاون الاقتصادي.
ويهدف المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات، إلى تطوير وتنفيذ أربع أدوات سياسية تدعم التحول الأخضر في القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن إعداد وتقديم عشر دراسات جدوى للاستثمارات الخضراء، بهدف الحصول على التمويل لتنفيذها.
ومن بين الأهداف التي يسعى القائمون على المشروع إلى تنفيذها؛ تقديم خمس خدمات دعم فني للإنتاج الدائري الأخضر، في حين جرى تطوير عشرة نماذج في هذا المجال من قبل مؤسسات صناعية في المملكة.
ويستهدف المشروع، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واطلعت على تفاصيله "الغد"، كلاً من صانعي السياسات، والشركات الصناعية، والمؤسسات المتوسطة؛ لضمان استخدامهم أساليب إنتاج صديقة للبيئة، وموفرة للموارد.
ووفقاً لتفاصيل المشروع، تتبع الشركة خلال رحلتها نحو التحول الأخضر، نهجاً يعتمد على رفع الوعي لديها بأهمية الاستثمارات الخضراء، ومن ثم مساعدتها على صياغة المعلومات الفنية والمالية لنموذج المشروع، وصولاً إلى مساعدتها في تأمين التمويل اللازم لضمان عملية التنفيذ على أرض الواقع.
ويعمل المشروع مع شركاء وطنيين من القطاعين العام والخاص؛ لتحسين القدرات الفنية للمؤسسات المختارة، ولتنظيم وتعزيز الإنتاج الصديق للبيئة، والموفر للموارد.
ويمثل القطاع الصناعي في الأردن حوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويتمتع بأهمية اقتصادية واجتماعية عالية، لذلك فإن تعزيز كفاءة الموارد، وتحسين الممارسات الصديقة للبيئة، وتطوير نهج الاقتصاد الدائري، تتطلب معالجة طرق الصناعات التحويلية المتبعة حاليا.
كما يسعى المشروع إلى تطوير الخدمات ودعم الوصول المتزايد إلى الدعم الفني والمالي للصناعات، لتنفيذ طرق الإنتاج المستدامة بيئيا.
ومن بين الأهداف أيضا، "تعظيم كفاءة البيئة والموارد في عمليات الإنتاج للقطاع الخاص".
ووفق تفاصيل المشروع، فإن "هذا النهج يدعم صانعي السياسات، ومقدمي الخدمات، والشركات في إنشاء واقع صناعي أخضر، مع ممارسات مستدامة وفوائد بيئية".
ومن خلال عملية تعزيز صنع السياسات الصناعية الخضراء في إطار المشروع، سيجري العمل على وضع خريطة طريق للاقتصاد الدائري في الأردن، ومنح شهادة للمهارات الخضراء، مع السعي نحو تقليل البصمة المائية كجزء من تقييم الأثر البيئي، وانتهاء بوضع المبادئ التوجيهية لفرز ونقل نفايات النسيج، وإطلاق نظام شهادات الصناعة الخضراء.
كما أن "الانتقال إلى اقتصاد أخضر يتسم بالكفاءة باستخدام الموارد، ويساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويجذب استثمارات مستدامة، ويخلق وظائف خضراء، ويسهم بتوظيف النساء، بات أمرا ملحا"، كما جاء في الوثيقة.
ويعاني الاقتصاد الأردني بشكل متزايد من ارتفاع معدل البطالة (24.7 % في العام 2020)، وفي الوقت نفسه، تتباطأ التنمية الاقتصادية في البلاد بسبب ندرة مواردها التي تعرقل نمو القطاع الخاص، بحسب القائمين على المشروع.
وكانت المرحلة الأولى من المشروع بدأت في تموز (يوليو) 2020 واستمرت حتى حزيران (يونيو) الماضي.

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