Thursday, 25 January 2024 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيادة كبيرة بانعدام الأمن الغذائي عند اللاجئين

1/24/2024 11:36:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس كشف برنامج الغذاء العالمي في تقرير صدر قبل أيّام عن "زيادة كبيرة" في انعدام الأمن الغذائي لدى اللاجئين المستفيدين من البرنامج "بعد تخفيض المساعدات" الأشهر الماضية.
وكان البرنامج وبسبب "النقص الحاد في التمويل" قد قلّص المساعدات المقدمة للمستهدفين ابتداء من آب (أغسطس) الماضي، إذ خفض مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم سوريون (410 آلاف مستفيد).
وذكر البرنامج استناداً على نتائج رصد ربعي يجريه دورياً، أنّ نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد، ارتفع من 65 % إلى 91 % بين المستفيدين في المجتمع، ومن 55 إلى 86 % بين المقيمين في المخيمات.
وأشار إلى أنّ اللاجئين، باتوا يلجأون على نطاق واسع، إلى استراتيجيات التكيف "الضارة للغاية"، مشيراً إلى تضاعف انسحاب الأطفال من المدارس (12 %)، وتضاعفت عمالة الأطفال 5 أضعاف (10 %)، وتضاعف قبول وظائف ذات ظروف عمل غير عادلة بنسبة
31 %.
ووفقاً للبرنامج، فبرغم استمرار النقص في التمويل لمساعدة اللاجئين في كانون الأول
(ديسمبر)، لكنه واصل تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لـ410 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مع تخفيض قيمة التحويلات النقدية بمقدار الثلث.
وبلغ إجمالي التحويلات النقدية للاجئين في كانون الأول (ديسمبر) 7.5 مليون دولار، فيما كانت الحاجة لـ86.7 مليون دولار منذ الشهر الحالي وحتى حزيران (يونيو) المقبل، كمتطلبات تمويل لخطّة برنامج الاغذية.
ويشير البرنامج إلى أنّ الأردن بلد ذو دخل متوسط منخفض، عدد سكانه 11.5 مليون نسمة، 63 % منهم تحت سن الـ30. وهو الى ذلك فقير الموارد، يعاني من عجز غذائي، مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه والأراضي الزراعية المحدودة.
وذكر أنّ الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان. اذ سجل 649 ألف لاجئ سوري و75 ألف لاجئ من بلدان أخرى لدى المفوضية العام الماضي، ما يضيف ضغطًا غير مسبوق على ميزانيته وموارده الطبيعية وبنيته التحتية وسوق العمل، لافتاً إلى أنّ معدل البطالة بين الشباب مرتفع "بشكل مثير للقلق" في الربع الثالث من العام الماضي، ويقدّر بـ46 %.
وأكد أنّه وبرغم الضغط الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن، لكن "ربط التحقيق أهدافه الوطنية، بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين".
وفي إطار الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية للبرنامج (2023-2027)، فإنه يواصل تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بما في ذلك اللاجئين، وكذلك المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، ويعيد تركيز أنشطته التعليمية والتغذوية، ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.
وكان البرنامج حذر في وقت سابق، بأنّ كل تخفيض 1 % في المساعدات الغذائية، يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص عالمياً نحو حافة المجاعة، موضحا في تقرير بعنوان "تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي" بأنه في الوقت الذي تخفض حصص الإعاشة، يأتي في وقت تعتبر فيه المساعدات الغذائية التي يقدمها بمثابة "شريان حياة حيوي"، وغالباً ما تكون "الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة".
وذكر أنّ هناك 345 مليونا، واجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم العام الماضي، منهم 40 مليونًا في مستويات الجوع الطارئة، وهم من يضطرون لاتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، كما أنهم معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية.
ومنذ العام الماضي، أعلن البرنامج أنّه "يكافح لتلبية الاحتياجات العالمية للمساعدات الغذائية"، كما انه يواجه عجزاً في التمويل يزيد على 60 %، وهو أعلى معدل في تاريخ البرنامج منذ 60 عاماً.

MENAFN24012024000072011014ID1107765520

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث