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نشاط أردني داعم للفلسطينيين في الأمم المتحدة

1/24/2024 11:36:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون شهدت أروقة الأمم المتحدة في جنيف أمس، نشاطا أردنيا فاعلا لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين، لدعم القضية الفلسطينية ومناصرتها، وذلك عشية مناقشة الأردن للاستعراض الدوري الشامل بنسخته الرابع المقررة اليوم صباحا أمام مجلس حقوق الإنسان.
وتلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، نحو 63 تقريرا من أفراد وهيئات حقوقية محلية ودولية في إطار تقارير أصحاب المصلحة، وسط مشاركة أغلب التحالفات الحقوقية الأردنية المعنية بالاستعراض الدوري، مع إعلان تحالف إنسان في وقت سابق مقاطعته للمشاركة في جنيف.
ويمثل الأردن رسميا أمام مجلس حقوق الإنسان، الوفد الأردني الذي يضم اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في وزارة الخارجية والممثلة عن كل الوزارات والمؤسسات الرسمية، ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، فيما يحضر ممثلو منظمات المجتمع المدني الجلسة دون تقديم مداخلات.
وشاركت 3 تحالفات حتى الآن في عدة جلسات جانبية كان آخرها جلسة عقدت صباح أمس بمشاركة التحالف المدني الأردني "حمى"، وتحالف "تطوير" والتحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان.
من جهته قال منسق التحالف المدني مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، إن نشاطا جانبيا شاركت به التحالفات الأردنية الثلاثة المشاركة في الاستعراض صباح أمس، مع أطراف أممية ودولية عديدة، تخللها الحديث عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، إضافة إلى الحديث عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك التداعيات الناجمة عن الحرب وتأثيرها على الأردن وبشكل مفصل.
ولفت منصور في حديث لـ"الغد" من جنيف، إلى إن هناك ملتقى مؤازرة عقد أيضا مساء الاثنين الماضي وحمل عنوان "حقوق الإنسان على مفترق طرق" شارك فيه "حمى" وهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية annd وجمعية ضحايا التعذيب في سويسرا، وتحالف تطوير.
وتضمن الملتقى الذي كان منصور ميسرا لجلساته، جلستين إحداهما مخصصة للحديث عن جريمة الإبادة الجماعية، والحديث عن إعادة تقييم الالتزامات العالمية وفاعليتها في ضوء تطورات الحرب على قطاع غزة، بمشاركة عدد من النشطاء الأردنيين والفلسطينيين والدوليين، من بينهم الدكتور مصطفى البرغوثي، والممثل الدائم الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي، ومستشار بعثة جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة ثمبيلا نجكولو والناشط الحقوقي الأردني أحمد عوض وآخرون.
من جهتها قالت الناشطة في قضايا البيئة هلا مراد، إن هناك عدة أنشطة شاركت بها التحالفات الحقوقية بما في ذلك الملتقى المناصر للقضية الفلسطينية مساء أمس، حيث ناقش حالة حقوق الإنسان في غزة وضعف آليات الحماية الدولية في ظل تطورات الحرب، وعقد على مدار ساعتين ونصف من الزمن.
وشاركت مراد في الجلسة الجانبية إضافة إلى ملتقى المناصرة، في إطار تحالف "حمى"، مبينة أن الاستعراض هذا العام تميزه النشاطات الجانبية للمشاركين الأردنيين الذين يقدر عددهم بـنحو 25 ناشطا وناشطة من مختلف التحالفات الحقوقية.
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" الدكتور صدام أبو عزام، بأن المنظمة شاركت في تقريرن منفصلين إلى مجلس حقوق الانسان الأول تقرير في إطار تحالف شبابي تديره المنظمة، إضافة إلى تقرير مشترك مع التحالف الوطني الأردني الذي يضم نحو 14 مؤسسة مجتمع مدني.
ونوه أبو عزام بأن "محامون بلا حدود"، تشارك بأكبر وفد شبابي من منظمات المجتمع المدني ويضم 5 أعضاء من بينهم 4 طلاب من الجامعات الأردنية هي "جرش" و"فيلادلفيا"، و"الشرق الأوسط"، و"العلوم التطبيقية".
وأشار أبو عزام إلى أن الوفد المشارك سيحضر جلسة المناقشة المباشرة ضمن الحضور، إضافة إلى مشاركته في مختلف الفعاليات الجانبية على تنوعها.
وتنوعت التقارير التي رفعت إلى مجلس حقوق الإنسان في اختصاصاتها حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، من بينها تقارير تتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة والطفل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الفئات الأكثر هشاشة، وتقارير متعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والمناخ ووسائل النقل العام.

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