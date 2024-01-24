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في ظل الأزمة المعيشية للعمال.. هل سيفتح الأدنى للأجور الباب لتحسينها؟

1/24/2024 11:36:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي ما يزال ملف الحد الأدنى للأجور، يثير تساؤلات العمال، في ظل تصاعد صعوبة أوضاعهم المعيشية، الى جانب عدم انعقاد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل العام الحالي، وانتظار انعقادها العام المقبل، وفق تنفيذ قرار اللجنة المتعلق بزيادة نسب التضخم على الحد الأدنى للأجور مطلع العام 2025.
ويأتي السجال حول رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها العمال والمواطنون، جراء ما لحق الاقتصاد المحلي والعالمي من تبعات جائحة كورونا، الى جانب مجريات الاحداث في المنطقة، وآخرها الحرب الصهيونية على غزة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، قال إن النظام الخاص باللجنة، أكد أن الدعوة لعقد الاجتماع وتحديد جدول اعمال اللجنة، يكون بقرار من وزير العمل. لافتا الى أن اللجنة قررت في شباط (فبراير) العام الماضي، الابقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للعام الحالي.
وأشار الى أن ما ورد في القرار، يتبلور في إعادة نظر اللجنة بالحد الأدنى بداية العام المقبل لاحتسابه، وزيادته بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022 - 2024.
وأوضح المعايطة، أن مطالبات الاتحاد برفع الحد الأدنى مستمرة منذ سنوات سابقة، سعيا لأن تنسجم مع نسب التضخم وخط الفقر، لتحقيق مستوى يلبي متطلبات عيش كريم في ظل الظروف الحالية، مشددا على أهمية تنفيذ قرار اللجنة المتعلق بزيادة نسب التضخم على الحد الأدنى للأجور مطلع العام 2025.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، رأى أن الحكومة الحالية تصر على عدم رفع الحد الأدنى للأجور، بالرغم من أنه استحقاق قانوني بموجب الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل، مؤكدا أن الحكومة تؤجل القرار برغم أنه متوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي دعت إلى رفع دخل المواطن بنسبة 3 % سنوياً.
واستهجن من عدم اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى، مع أنه يضخ مزيدا من الأموال في الاقتصاد، عبر زيادة إنفاق العمال ذوي الحد الأدنى للأجور وعائلاتهم على الأساسيات، فيرفع من مستوى إنفاقهم الاستهلاكي، ما يستفيد معه البائع والصانع والزارع.
وبين الصبيحي أن اتخاذ القرار، يفيد المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويرفع من إيراداتها التأمينية، ويدعم النشاط الاستثماري لأموالها، ما يفيد الاقتصاد الوطني، ويعزز نموه، ويفتح مزيدا من الفرص للعمل.
وأكد أن مساعدة المواطن اقتصاديا، هي تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية المتكررة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، ورفع الحد الأدنى يشكّل دعامة لذلك، ولو بأقل درجات الممكن.
ورأى أن يحفّز العمال الأردنيين على الانتقال من العمل في القطاعات غير المنظمة للقطاعات المنظّمة، لكي يحظوا بالحماية والحقوق المنصوص عليها بالتشريعات، ومنها الحد الأدنى للاجور، والأهم برأيه، أن القرار يحد من الفقر ويخفف من حدته، ويحفّز على العمل، وهو ما دعت إليه الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025 ضمن محوري تمكين وتوفير فرص عمل لائقة للأردنيين.
يشار إلى أنه وفي قرار ملزم سابق اتخذته اللجنة مستهل 2020 ووافقت عليه الحكومة السابقة ونشر في الجريدة الرسمية (العدد رقم 5687 تاريخ
31-12-2020) بتاريخ 2020-2-24 ونشره في الجريدة الرسمية، ومضمونه رفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً إلى 260 ديناراً منذ مستهل 2021، على أن يربط الحد الأدنى المشار إليه وهو 260 ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022، 2023، 2024، علماً بأنه لم تجر الزيادة لعام 2022 بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما تراجعت الحكومة عن القرار للعامين 2023 و2024، وبالتالي ليس هناك ضمانات لعدم تراجع أي حكومة مقبلة عن قرار الحكومة الحالية برفع الحد الأدنى مطلع العام المقبل، بما يعادل نسب التضخم التراكمية للأعوام
2022 - 2024.
أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك
د. قاسم الحموري، قال إن الحد الأدنى من الأمور الفنية جدا في الاقتصاد، وليس هناك قدرة لأي فرد، بالغوص في العمق فيه، لأن له إيجابيات وسلبيات في الوقت نفسه، مبينا أن الأصل والعقلانية بأن يراعي متخذ القرار، أن تكون إيجابيات رفع الحد الأدنى للأجور أكبر من سلبياته.
وأضاف الحموري، أن قيمة الحد الأدنى حاليا 260 دينارا، فلو جرى رفعه 20 دينارا أو 30 دينارا، فلن يحسن كثيرا من أوضاع العمال، لأنه ضئيل أصلا، مبينا أنه إذا ما نما الاقتصاد بمعدلات مرتفعة لفترة سنوات متتالية، فلن يفيد رفع الحد الأدنى.
ورأى أنه إذا كانت الحكومة تهمها مصلحة المواطن ومستواه المعيشي، فيجب ألا تنظر إلى القطاع الخاص وترفع الحد الأدنى، ولكنها ترى بأن ذلك سيقلل من تنافسية هذا القطاع.
وبالتالي وفقا للحموري، فإن الحل الأمثل في حال لم ترفع الحكومة الحد الأدنى، تخفيض نسبة ضريبة المبيعات بدلا من 16 % إلى 10 أو 8 % مثل العديد من الدول.
ورأى أن تخفيض ضريبة المبيعات تهم كل مواطن، وقد يبدو في الظاهر بأن الحكومة على توافق مع القطاع الخاص وأرباب العمل بعدم رفع الحد الأدنى للأجور، لكن هذا الطرح الذي يشاع ليس دقيقا، مبينا أنه إذا كانت الحكومة تريد المصلحة العامة ومصلحة الطبقة الفقيرة، ولم ترفع الحد الأدنى، كما هو القرار، فيجب في المقابل أن تعمل على تخفيض ضريبة المبيعات.

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