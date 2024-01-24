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النواب يستمعون لتوصيات لجنتهم المالية حول الموازنة

1/24/2024 11:36:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي شرع 7 نواب، فور انتهاء الاستماع لتقرير لجنتهم المالية وتوصياتها، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، على أن تستكمل المناقشات الأحد المقبل.
وترأس جلسة الاستماع أمس، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وأدار جانبا منها النائب الاول للرئيس عبد الرحيم المعايعة بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي.
لم يغب العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن كلمات النواب، إذ طالبوا بوقفه، مشيرين الى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل وقف العدوان، مثمنين مواقفه الصلبة في دعم القضية الفلسطينية، وبمبادرات ولي العهد سمو الأمير الحسين بإرسال المساعدات الطبية والغذائية للأشقاء في غزة.
وطالب النواب، الحكومة بدعم الجامعات الرسمية وصندوق الطالب في الجامعات، كما عبروا عن دعمهم لجهود القوات المسلحة- الجيش العربي وحرس الحدود والأجهزة الأمنية، بحماية الحدود من تهريب المخدرات والأسلحة والمحافظة على أمن الوطن.
من جهتها دعت "مالية النواب" في تقريرها الذي ألقاه مقررها علي الطراونة، لتحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل الــ 7 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، مشددة على تكثيف الرقابة على الأسواق، بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتوفيرها في المؤسستين المدنية والعسكرية بهامش تغطية الكلفة عند الضرورة.
وطالبت اللجنة، بدراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقبلا، على أن تتخذ خطوات تسهم بمعالجة هيكل الضرائب، واستئناف برامج الدعم التمويلي من البنك المركزي لمستوردات السلع الغذائية، لتخفيف كلف الإقراض وانعكاسها على تخفيض أسعار السلع، وإعلام المجتمع الدولي بنتائج ما جاء في دراستها حول كلف اللجوء السوري، بخاصة أثره على الفقر والبطالة، وتنفيذ مشاريع موازنة العام الحالي، المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وتنفيذ مسار برنامج رؤية التحديث الاقتصادي الزمني، مؤكدة ضرورة الالتزام بمسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني، وإرسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ولجنته المالية.
وحثت على إجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، بخاصة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيأة للاستثمار المتنوع، صناعيا وسياحيا ونمو إنفاقها الرأسمالي، مشيرة بالإجراءات الحكومية لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة المواطن لمزيد من الضغوط، داعية لاعتماد مشروع موازنات كل من ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وفق ما يقدم منها، دون إجراء أي تعديل عليها دون المناقشة، والإبقاء على استقلالها الدستوري والقانوني، وإحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق صلاحياته الدستورية، وإعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب بحيث يوجه الدعم للطالب الفقير، وإطلاق برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزيد من الحوافز لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، والعمل على إجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي للمربين، وتخصيص 60 مليون دينار من مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، وتحفيز إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها، والتوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تعنى بالقطاع الزراعي، وتوسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا تدريجيا، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي.
وشددت على أهمية تطوير مخرجات التعليم في الجامعات، وتهيئة البيئة التشريعية التي تمكنها من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص، لتكون رافدا لتطوير أداء رسالتها التعليمية، ودعم برامج الريادة والإبداع فيها، والتي تهيئ الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو)، وإعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية، والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف.
ودعت "مالية النواب" للتوسع بإبراز المناطق ذات الأهمية التاريخية، وصيانتها وإيصال البنى التحتية اللازمة، مطالبة بالتوجه نحو إنشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة، وطرحها أمام القطاع الخاص أو المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتهيئة الخدمة مقابل أجر رمزي، والعمل على إيجاد خريطة جغرافية للمناطق المهيأة لإنشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص "المنتجعات" التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة، وطرحها فرصا استثمارية، وشددت على ضرورة تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع، وتقديمها فرصا استثمارية تمكن من إنشاء شركات سياحية متخصصة فيها.
كما دعت "المالية النيابية" لتسهيل أعمال مجالس المحافظات، لتنفيذ أولويات مشاريعها والقيام بمسؤولياتها، وإعداد مشاريع البنى التحتية في البلديات كافة التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ مشاريع تنموية ذات عائد استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص، وإيصال الخدمات الأساسية أهمها "الماء والكهرباء: لمنازل المواطنين، والتي لا تشكل اعتداء على أملاك الدولة.
وتحدث في الجلسة النواب جعفر الربابعة عن كتلة الائتلاف الوطني، تيسير كريشان، ميادة شريم، نضال الحياري، غازي السرحان، جميل الحشوش، راشد الشوحة، مشيرين للدور الذي يلعبه جلالة الملك في الحفاظ على أمن الأردن واستقرار اقتصاده، وبجهود القوات المسلحة-الجيش العربي ودورها على الحفاظ على أمن الوطن والحدود الشمالية.

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