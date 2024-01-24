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بعد جنوب أفريقيا.. حقوقيون أردنيون يتحركون لملاحقة الاحتلال أمام الجنائية الدولية

1/24/2024 11:36:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي في وقت سابق من العام الماضي، أعلنت نقابة المحامين الأردنيين، أنها بدأت بتوثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة خلال معركة "طوفان الأقصى"، تمهيدا لرفع دعاوى قضائية دولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب.
وتواصلت النقابة مع محامين ونقابات حقوقية عدة، خصوصا محامي القطاع، لمساعدتهم على توثيق "ما يقوم به الاحتلال من قتل للمدنيين خصوصا من الأطفال والنساء".
وإثر عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة المقاومة الاسلامية -حماس في غزة ضد الكيان الصهيوني، شن جيش الاحتلال حربا همجية على القطاع المحاصر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 25 ألف شهيد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
ومؤخرا، تبنّت النقابة، الرسائل التي أدرجت على موقع محكمة العدل الدولية الإلكتروني، والتي تستدعي شهودا وإفادات ممن لديهم معلومات عن جرائم تطهير عرقي أو ضد الإنسانية.
في هذا السياق، أكد عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للحقوقيين المحامي هاني زاهدة، أنه بالإشارة الى القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا على الكيان أمام محكمة العدل الدولية، فإن هذه المحكمة تتعامل مع الدول وليس الأفراد، مبينا أن جنوب أفريقيا قدمت دعوة، بالاضافة إلى طلب باتخاذ تدابير وقتية مستعجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وقال في تصريح لـ"الغد"، إن ما تقوم به محكمة العدل حاليا، هو البحث في هذا الموضوع والبحث عن تدابير احترازية ووقتية، يمكن أن تصدر قراراً للكيان بوقف الإبادة الجماعية، معتبرا بأن "التدابير المستعجلة والمرافعات التي حدثت ورأيناها أمام شاشات التلفزة، تتعلق بإصدار أوامر مستعجلة لوقف الإبادة".
وشدد زاهدة على أنه لا يوجد انضمام للدول في هذه الإجراءات، لأن الدعوى قدمتها دولة واحدة ضد دولة أخرى، وقرار المحكمة قد يستغرق 3 أسابيع أو شهر أو شهرين، مبينا أنه "حاليا يمكن للأردن التدخل بالدعوى عند النظر فيها"، لكن السؤال هو "هل ستدين محكمة العدل الدولية، وتعتبر بأن الكيان قام بجريمة إبادة جماعية خلافاً للمعاهدة أم لا؟".
وأكد أن هذه قضية موضوعية تستغرق سنوات، ويمكن لأي دولة الانضمام لجنوب أفريقيا فيها، مبينا أن الأردن ما يزال ينتظر حاليا، قبل الدخول في الدعوى، خصوصا "وأننا ما نزال في مرحلة التدابير المستعجلة".
وقال زاهدة، إن الحقوقيين يعملون حاليا على جمع قاعدة بيانات لكل التصريحات الصهيونية، التي تؤيد وجود نية عند المسؤولين الصهاينة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ومن ضمنها تصريحات وزراء فيها، أشاروا إلى ضرب القطاع بقنبلة نووية، وغيرها من التصريحات المحملة بعبارات متطرفة، تذهب في اتجاه الحض على ابادة الفلسطينيين.
ولفت الى انه "يجري جمع كل ما يتعلق بهذه التصريحات في قاعدة بيانات فردية، من اجل أن تكون جاهزة اذا ما احتاجتها الحكومات، لتجميع قاعدة تؤيد الأدلة التي تثبت الإبادة الجماعية".
ولفت زاهدة، إلى أنه قد يتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، محامون أو أفراد، وهنا تقدّمت مئات وآلاف الشكاوى ضدّ الكيان إليها. مؤكدا أن "المدعي العام هو من سيحرّك الدعوى ويصوغ القضية ويحولها اليها. وللآن فإنها لم تحوّل أي قضية، ما يؤكد أن موقف المدعي العام منحاز، وكل الجهود إلى الآن أمام المحكمة، عبارة عن إخبارات ولم تتخذ أي إجراءات تحقيق ولا أي إجراءات قانونية".
وإن كانت "الجنائية الدولية" قد دانت مجرمي حرب سابقا، فإن زاهدة يؤكد أن محاكمة مجرمي الحرب في معظم قضايا المحكمة التي نُظرت وأدينوا فيها، كانت متعلقة بقادة أفارقة، مبينا بأن المحكمة تعاني حاليا، خصوصا وأن الولايات المتحدة لا تؤيد دورها.
وقال زاهدة، إن "الموقف الأردني سعى في كثير من المجالات القانونية المهمة، أبرزها في بداية الأحداث، اذ ذهب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستصدر قرارا بضرورة وقف إطلاق النار وإدانة الكيان، لكن مشكلة هذا القرار، أنه غير ملزم، بحيث يوجد قرار ولا يوجد أدوات لتنفيذه.
وأكد زاهدة، أن الأردن عمل على هذا الملف دوليا، ولجأ إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن في آخر قرار بت به، لكن حجم الجريمة من الكيان على القطاع، يجعل أي جهد يقوم به الحقوقيون قليل أمام ما يجري يومياً هناك.
وأوضح أن التحركات المقبلة "تكمن في شكوى قدمناها أمام المحكمة الجنائية الدوليّة، كما أن مندوبي الأردن في أوروبا، يسعون لملاحقات فردية للمسؤولين الصهاينة أمام الدول".
وأكد أن هناك دولا لديها اختصاصات بملاحقة من يرتكبون جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، مثلما جرى في بلجيكا وسويسرا، كما أن هناك تحرّكا للتضييق على المسؤولين الصهاينة لمنعهم من دخول هذه الدول.
من جانبه، قال مساعد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المحامي مازن ارشيدات، إن الاتحاد قدم طلبا إلى "العدل الدولية" للسماح له بتقديم مذكرة، تتعلق بموضوع الإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.
وتوقّع ارشيدات في تصريحات لـ"الغد"، أن يكون رد المحكمة إيجابيا، خصوصا وأنها مذكرة مرافعات وموثقة ومدعومة بالأدلة، مؤكدا أن الاتحاد توصّل إلى نتيجة أنه إذا صدر قرار وقتي من "العدل الدولية" بوقف العدوان على غزة، والسماح بإدخال المساعدات بأشكالها كافة، فإن هذا يعني مقدمة لـ"الجنائية الدولية" كي تتحرّك، لأنها لا تستطيع غض النظر بعد ذلك.
وقال ارشيدات، إن الاتحاد بحث في اجتماعه خطوات لتقديم شكاوى أمام المحاكم الوطنية، مثل بريطانيا وبلجيكا والنرويج والولايات المتحدة أيضا، خصوصا وأنه سبق لجمعية حقوقية هناك التقدّم بشكوى ضد الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في الإدارة الاميركية الحالية.
وأضاف "أنا متفائل بأنه سيصدر قرار مؤقت بوقف العدوان، لكني لست متفائلا بتنفيذه الكيان الصهيوني له".
نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أكد أن النقابة ستطالب بإحالة المسؤولين الصهاينة عن الانتهاكات الإنسانية بحق المدنيين وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، إلى القضاء الدولي تجري إدانتهم على الأفعال المنسوبة إليهم.
وأوضح أبو عبود، أن "أفعال وممارسات الاحتلال في غزة، تشكل كافة أركان جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية عبر التدمير الممنهج للمستشفيات، والمباني السكنية، والمساجد والكنائس، وتعمد قتل المدنيين، واستخدام الاحتلال للفسفور الأبيض المحرم دوليا".
وأوضح أن النقابة تمكّنت من إلزام الاتحاد الدولي للمحامين، ومقره في باريس، إصدار بيان يدين جرائم الاحتلال في القطاع، بعد إصداره بيان عن الاتحاد دان المقاومة في غزة، وهو ما رفضته النقابة قطعيا، وهددت بالانسحاب من الاتحاد.

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