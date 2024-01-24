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الحكمة قبل الثأر

1/24/2024 11:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف بقلم: أفرايم غانور

لا يوجد اليوم إسرائيلي - يهودي على وجه الأرض لا تشتعل فيه نار الثأر ضد حماس. الذين فاجأونا، أهانونا وآذونا بهذا القدر القاسي في 7 أكتوبر. هذا تاريخ سيرافقنا لاجيال كأحد الأيام الظلامية، السفلى والاليمة الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وفي محيط الألم ومشاعر الثأر الذي يغرق في هذه الساعات شعب إسرائيل محظور علينا أن نفقد سواء العقل والعقل السليم. توجد لحظات في حياة الشعب مطالب فيها أن يكون حكيما وليس محقا فقط. وفوق كل شيء محظور علينا أن نقع في الفخ الذي يعده لنا اعداؤنا. فهدف اعدائنا في هذه الحرب هو استنزافنا. وذلك بعلم واضح بان هذا الاستنزاف يفككنا أيضا، حين يكون واضحا ومعروفا بان قوتنا في وحدتنا وضعفنا في تفككنا.
غير قليل من الخبراء، العباقرة، المحللين والمحذرين على الأبواب لا يكفون عن تحذيرنا هذه الأيام من أن وقف الحرب في قطاع غزة سيمس بانجازات الجيش الإسرائيلي، سيمنع إسرائيل من انهاء مهمة القضاء على حماس وسيمس بقوة ردع الدولة. ولاستكمال الصورة يدعون بانه محظور تعريض امن شعب إسرائيل للخطر بسبب المخطوفين.
ترهات. اكثر من 100 سنة ونحن نكافح هذا الهجمات، مع توقفات ومع ارتفاعات وهبوطات في هذا الكفاح. غير مرة كانت لنا إنجازات تركت إحساسا بالنصر الذي سيجلب الهدوء والامن. فهل هذا أوقف القتل؟ هل اختفى اعداؤنا في اعقاب هذه الانتصارات في ميدان المعركة؟ هل منعت تصفية كبار المقاتلين الجدد من أن يقفوا في وجهنا؟ ينبغي لنا أن نسلم بالواقع. طالما كنا نعيش هنا فاننا سنضطر ان نعيش على حرابنا.
في هذا الكفاح الخالد ينبغي لنا أن نكون حكماء، مصممين واقوياء اكثر من اعدائنا. الا نغرق في الغرور وفي التعالي، وبالاساس – الا نقع في الإخفاق الافظع كذاك الذي جلب علينا المصيبة في 7 أكتوبر.
ان إعادة المخطوفين هي جزء مهم لا يتجزأ من كفاحنا. مثلما يعرف كل جندي في الجيش الإسرائيلي بانه لن يترك جريحا في ميدان المعركة، هكذا ينبغي لكل مواطن إسرائيلي أن يعرف بان الدولة لن تتركه لمصيره في ايدي مقاتلين اعداء. وعليه فواضح ان انهاء هذه الحرب دون أعادة مخطوفينا سيكون فشل، اخفاقا يسجل علينا الى الابد.
بتسلئيل سموتريتش، ايتمار بن غفير وآخرون مثلهما، ممن لم يشموا ابدا رائحة رماد الحريق، جفاف الفم والعرق خوفا حين تكون تحت نار الرشاشات او الـ آر.بي.جي، يطالبان بحزم في جلسات الكابينت الأمني مواصلة الحرب بلا شروط – حتى النصر المنشود.
إذن لعناية كل المتحمسين والمسارعين الى المعركة: الجيش الإسرائيلي العظيم والقوي أيضا يحتاج الى مهلة زمنية، الى استراحة من هذه الحرب، بعد اكثر من ثلاثة اشهر. الجيش الإسرائيلي بحاجة الى الوقت كي يعيد احتساب المسار لمواصلة الكفاح ضد الهجوم الغزي، الذي لن نودعه بالسرعة التي ظنها غير قليل من الناس.
ان الدليل الأفضل على ذلك هو المصيبة في القطاع اول من أمس. هذا حدث يستوجب إعادة التفكير في مواصلة سلوك قواتنا في هذه الحرب الإشكالية. إحساس الثأر لدينا ضد حماس لن نتمكن من تلبيته من خلال القضاء التام عليها. فالعدد الهائل من الشهداء والجرحى، الى جانب صرخات النجدة لعائلات المخطوفين تجعل الثأر هامشيا، اقل أهمية في هذه الساعات.
اذا نجحنا في أن نعيد معظم مخطوفينا على اقدامهم واذا نجحنا – بمعونة الولايات المتحدة، مصر، قطر والسعودية، في أن نطرح في قطاع غزة حكما جديدا بدلا من حماس، فكفانا.
ان الثأر من يحيى السنوار، محمد ضيف وشركائهما في حماس يمكن تأجيله الى أيام أخرى. محظور ان ننسى بان قبل هذا الثأر ينتظرنا عشرات الاف النازحين في الجنوب وفي الشمال ممن يتطلعون للعودة الى بيوتهم وحقولهم وإعادة الحياة لهاتين المنطقتين من اجل المناطق التي لدينا.

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