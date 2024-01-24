Thursday, 25 January 2024 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واجب أخلاقي لمواصلة الحرب

1/24/2024 11:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم بقلم: غيرشون هكوهن

زار رئيس الأركان هرتسي هليفي الحدود قبالة كيسوفيم، في مكان سقوط المقاتلين الرائعين الـ21، واجمل باقوال حق جديرة بان تخط في ذاكرة الحرب. فقد شدد قائلا "خرجنا الى حرب بدأت بمحاولة وحشية بوقف الحياة ونحن مصممون اكثر من أي وقت مضى على أن نعيد الحياة الى هنا، وبقوة اكبر".
الثمن باهظ اكثر مما يحتمل. لكن كل جنود الجيش الإسرائيلي في النظامي وفي الاحتياط، مستعدون لان يحملوا كل عبء واجب مواصلة الحرب. وهم يفعلون هذا بتصميم وبطولة لم أرَ لها مثيل منذ حرب يوم الغفران. في كل المعارك الضارية في جبهة قطاع غزة وفي الشمال يد جنود الجيش هي العليا. ومع ذلك، زعماء العدو من ايران، لبنان، قطاع غزة وحتى البحر الأحمر متمسكون بجهودهم لمواصلة الحرب. خيارهم المشترك في ذلك يدل التنسيق بينهم على عمق التهديد الوجودي الذي القيت فيه دولة إسرائيل.
يوم الجمعة الماضي قال نعيم القاسم، نائب امين عام حزب الله: "نستعد لهجوم قد يقع مع بداية وبلا نهاية". على حد فهمي، قصد تهديد الهجوم الإسرائيلي ووعد رجاله محذرا إسرائيل بانهم مستعدون وجاهزون للتصدي في حرب بلا نهاية. الأعداء يوحدهم وعي الايمان الإسلامي وبقوته يقسمون على مواصلة الحرب بلا نهاية.
هذا جوهر التهديد الذي بتوجيه إيراني يقف امام دولة إسرائيل. هم يعرفون ان جنود الجيش الإسرائيلي يمكنهم ان ينتصروا في المعارك لكنهم ملتزمون وواثقون بقدرتهم على ان يمنعوا عن إسرائيل القدرة على جلب الحرب الى النهاية المرغوب فيها لها، بوضوح النصر والشرف.
بالذات لهذا السبب فان المجتمع الإسرائيلي مطالب هذه الأيام بعظمة أخلاقية، إضافة الى العظمة العسكرية. بعدان يختبران في الحرب الوجودية التي تواجهها إسرائيل الان: بعد عسكري تتواصل فيه كل نقطة لقاء بين الجيوش، وبعد روحاني – يجد تعبيره في الحصانة الشخصية لكل واحد، وفي الحصانة القومية لنا جميعنا معا.
اختبار المجتمع الإسرائيلي
في حرب الاستقلال، في اليوم الذي وصلت فيه النذر الشؤم من غوش عصيون وقبل لحظة من اعلان الدولة، شرح بن غوريون حجم الاختبار ("في قتال إسرائيل"، صفحة 107): "اذا كنا سنتلقى ضربات ولا أتصور اننا لن نتلقاها، فستكون قوتنا الأخلاقية قيد الاختبار. افترض ان الشعب سينجح فيه، لكن هذا سيكون اختبارا صعبا. واذا كنا نرى الأمور كما هي، فبرأيي نحن نقف امام معركة قاسية وعلينا أن نكون مستعدين لخسائر فادحة. بما في ذلك خسارة نقاط استيطانية، خسارة اشخاص وصدمات قاسية في الجمهور. لا أزال أتذكر الخمسة والثلاثين (سقوط حظيرة هلا). في حاظرتنا توجد قوات غنية، لكن هذا ليس محصنا، هذا أحد مواضع ضعفنا".
هكذا كانت الأمور في العام 1948. وضعنا اليوم، والحمدلله أفضل في الابعاد – العسكرية، الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، وفي الأشهر الثلاثة من القتال أبدا الجمهور الإسرائيلي بالفعل قوة صمود.
ليس سهلا مواساة العائلات الثكلى واليتامى. في هذا سيختبر لاحقا المجتمع الإسرائيلي: في القدرة على أن يحتمل معا لسنوات طويلة أخرى واجب الدعم المتبادل، خلق المسؤولية الاهلية المشتركة.
حذار علينا أن ننسى ونعود الى أجواء الانقسام، التصدي الشخصي لكل واحد مع روحه. في هذا ستختبر في الأيام القادمة قدرة دولة إسرائيل على مواصلة الوجود كبشرى للشعب اليهودي في البلاد وفي الشتات. وفي هذه الاثناء الحرب يجب ان تستمر – بحكمة، بمثابرة وبايمان بالنصر الحتمي.

MENAFN24012024000072011014ID1107765511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث